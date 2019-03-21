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陳文茜肺腺癌術後發現「右肺有0.6公分朣瘤」：左邊大腫瘤的小Baby

記者林彥君／台北報導

陳文茜罹患肺腺癌18日開刀割除肺腺癌一期壞細胞，陳文茜今（21日）在臉書上表示，「今天撤掉了瑪琲針，離痊癒又跨出一大步。」她透露在自己右肺有另一個小的、約0.6公分的朣瘤，「可能是左邊大的腫瘤生出來的小Baby。」

▲▼ 陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）▲▼ 陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）▲▼ 陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

陳文茜說，讓心境慈悲，可以讓疼痛一天比一天少，「心臟隨著肺功能慢慢恢復，從入院前110每分鐘，慢慢降至75。因為它（慈悲），持續兩個月的胸口疼痛，心律不整，終於消失了。」陳文茜日前割除約一公分的腫瘤後，右肺又長出另一個小的、約0.6公分的朣瘤，也要身邊的朋友別擔心，「可能左肺大的癌腫瘤摘除，它即會自動縮小，我只需追蹤。如果不是，它再長大，再動一次手術即可。」

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陳文茜術後曾在臉書分享「術後快樂康復法」，貼出在病房中的照片和影片，陳文茜坐在病床上，拿著支氣管擴張劑學丘吉爾抽煙斗，笑稱「我在抽水煙。」還以陳文茜戴著墨鏡以支氣管擴張劑，搞笑和朋友演奏聲樂，模樣活潑逗趣。

▲▼ 陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

陳文茜臉書全文：
今天撤掉了瑪琲針，離痊癒又跨出一大步。
原來歲月還有一種名稱叫慈悲，因為它，疼痛一天比一天少，因為它，心臟隨著肺功能慢慢恢復，從入院前110每分鐘，慢慢降至75。因為它，持續兩個月的胸口疼痛，心律不整，終於消失了。
卓越的楊泮池前校長告訴我，我的右肺另一個小的、約0.6公分的朣瘤，可能是左邊大的腫瘤生出來的小Baby：互為影響，不必太擔心。可能左肺大的癌腫瘤摘除，它即會自動縮小，我只需追蹤。如果不是，它再長大，再動一次手術即可。
怕嗎？我只是再走一次小一點的手術，再次麻煩醫療團隊切一片更小的Cake 。
過幾天我即將出院，感謝台大的醫療技術及照顧，感念過去當許多人自己或是家屬罹癌，例如林百里、郭台銘先生⋯⋯他們把自己的苦難變成大愛，捐款將台大許多癌醫送至美國最頂尖如MD Anderson 等癌症中心機構進修，使台大在癌症治療上走在世界最頂尖的地位，最終受惠給其他台灣他們多數不相識的人。
其實歲月本來有多個面貌，一個叫你失去青春，人生要從開場走到落幕：這是我們經常聽到的。
另一個歲月的意涵是：幫助你一天比一天好，走出痛苦。
生病的時候，給自己、給好醫師多一點信心，痛到受不了的時候，相信歲月的寬厚，告訴自己這只是暫時。
祝福所有還未康復的病友。
久違了，我的孩子們，媽媽快要回家了！

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