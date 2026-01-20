丁禹兮二搭虞書欣…認拍親密戲不尷尬　「感情超好」私下互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，19日晚間在中天娛樂台首播，該劇改編自人氣小說《黑蓮花攻略手冊》，劇情講述由虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，更成為砲灰惡毒女配角「林虞」。

▲《永夜星河》由丁禹兮、虞書欣主演。（圖／中天娛樂台提供）

為了成功回到現實世界，虞書欣要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」，從原本對她充滿敵意改為愛上她，這樣才能完成任務離開小說重回現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇裡兩人與祝緒丹、楊仕澤所分別飾演的捉妖師慕瑤、柳拂衣一起闖關打怪，更隨著故事發展，化解人與妖族之間的恩怨。這部除了主演陣容華麗，還匯聚眾多實力派演員，像是陳都靈、張晨光、于朦朧等，為這部劇增加許多看點。

▲《永夜星河》由丁禹兮、虞書欣主演。（圖／中天娛樂台提供）

《永夜星河》出場模樣最令人驚豔的莫過於「凍齡女神」鍾欣潼，她飾演男主角丁禹熙的母親「慕容兒」，劇中她一開始是一名隱居深山的妖族女子，以神秘嫵媚溫柔的「魅女」模樣登場，因緣際會下與人族相愛，卻遭到捉妖師的阻撓，為了保護腹中的孩子「慕聲」，隱姓埋名生活卻還是被拋棄，最終黑化成為九階大妖的「怨女」。

鍾欣潼近年來鮮少拍攝戲劇，此次古裝扮相廣受好評，散發女神氣質，被封為「最美人母」，還獲得網友誇讚「真的是神顏」、「這怎麼可能是媽媽」，鍾欣潼在演技上的突破也被受關注，挑戰母親的角色，而這美麗的背後，當初可是試了8小時的妝，才能完美的出現在觀眾面前。





▲《永夜星河》由丁禹兮、虞書欣主演。（圖／中天娛樂台提供）

造型上除了帶髮飾，更接了長髮展現仙氣模樣，讓鍾欣潼直呼「我的頭好重」，但也表示兩種反差的角色，她最喜歡的是「怨女」的造型，更對於此次分飾兩角感到相當新鮮。



除了客串的演員成為亮點之外，《永夜星河》更是丁禹兮、虞書欣繼《月光變奏曲後》第二次合作，兩人先前的合作就CP感十足，引發超高熱度，也讓人相當期待他們之間的搭配。





▲《永夜星河》由丁禹兮、虞書欣主演。（圖／中天娛樂台提供）

丁禹兮也提到對於此次再度合作感到相當開心「很放心，大家對彼此的創作方式和對彼此的感受其實是熟悉的，會非常快速省掉那些前期磨合的階段」，拍攝過程相當有默契，就連親密的戲份也是很順暢地拍攝完「不尷尬也不會笑場，很自然地進到那個狀態，彼此還能懂對方在意的點」，更表示如果有機會很願意有第三次合作「古裝、現代都演過了，可以演一個生活類的題材，像是青梅竹馬的鄰居」，展現兩人之間的好交情。

▲「凍齡女神」鍾欣潼。（圖／中天娛樂台提供）



《永夜星河》劇情節奏輕快，並且題材獨特，虞書欣如何從惡毒女配翻身，成為劇情的一大看點，過去就擅長搞笑有趣題材的虞書欣，此次更是完美消化角色獨特的設定。

一開始虞書欣帶著現代記憶穿越到古裝小說裡，更營造出遊戲過關的情節，只要一死掉就會回到前次的劇情重新過關，而一開始因為被丁禹熙視為厭惡且提防的人物，一言不合就被丁禹熙一刀砍死，虞書欣更是不斷嘗試過關未果，讓她被笑稱是「史上被男主角殺過最多次的女主角」。這部題材新穎的古裝陸劇《永夜星河》今（19）日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。