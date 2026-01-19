李運慶護妻澄清「孝道外包」真相　心疼洪詩自嘲：娶到她是我運氣好

記者蔡宜芳／綜合報導

男星李運慶近日因家人長照問題遭網友熱議，他19日發長文心疼護妻，澄清全家人都有分擔照顧父親責任，並非「孝道外包」。他也感性告白洪詩，強調太太是因為成長於充滿愛的家庭才懂得分享愛，坦言能娶到她確實是自己運氣好，未來也絕不會將對方的付出視為理所當然。

▲洪詩在婚前就幫忙李運慶照顧失智公公。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

李運慶表示，在風波發生時，自己拍戲到深夜，只睡了三小時，醒來後面對海量的惡意留言與曲解，「我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。」他強調，自2022年底父親摔倒後，全家人都經歷了從慌張、學習到逐漸找到平衡的艱辛過程，「這過程哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母，都給予很多的愛跟支援。」

在正式聘僱看護前的一年間，都是由家人親自照顧，雖然曾申請喘息服務，但因父親抗拒陌生人碰觸而作罷。直到2023年底申請到巴氏量表後，才有固定看護協助，「照顧失智長者並不是請了看護就沒事了，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色。」

▲李運慶表示全家人都有分擔照顧父親的責任。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

李運慶也表示，照顧父親本就是自己和哥哥應盡的孝道，兄弟從未怠惰，更不會把應負的責任推給老婆承擔，「對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。」強調自己從來、也不會將妻子的付出視為理所當然。

針對有網友說洪詩「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」的言論，李運慶護妻反駁說：「才不是！正因爲她在一個充滿愛的家庭以及家族長大，所以她懂得去分享愛，我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。」他也認為，洪詩當然一定可以嫁得更好，「因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」對洪詩的付出相當感激。

【李運慶社群全文】

前天拍戲拍到兩點，緊接著是早上七點的拍攝，中間只睡了三個小時；醒來後看到海量的惡意留言和曲解，我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。

我們都是第一次做照顧者，從慌張，學習，遇到事件，再學習，迷惘，到現在逐漸找到了平衡，這過程哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母，都給予很多的愛跟支援。

在爸爸2022年12月摔倒後的一年內，是我們自己照顧，期間也都有申請喘息服務，只是爸爸拒絕陌生人幫他按摩或是擦澡。後來巴氏量表申請成功後，在2023年11月，請了我們的第一個看護一直到現在，雖然陸陸續續因為跟爸爸相處的問題、各種狀況，換了幾位看護，但沒有看護協助的時間其實並不長，只有更換看護程序時所產生的空窗期。

也想跟大家說，照顧失智長者並不是請了看護就沒事了，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，佔了非常重要的角色，所以我們全家人都會陪伴爸爸聊天、運動、出門散步走走。

對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。

我從來沒有甚至未來也不可能把她的付出視為理所當然。

對於我父親的一切照顧，本來就是我跟我哥最基本該盡的孝道，我們從來沒有怠惰，也沒有把我該負的責任、該做的事情，讓太太去承擔。我不想這樣對她，也不會這樣對她，所以我一直很感謝她願意付出這麼多。

她是我最珍惜的人，不只是她的付出，還有她的善良跟同理心；網路上甚至說出非常過分的話：

「她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」

才不是！

正因爲她在一個充滿愛的家庭以及家族長大

「所以她懂得去分享愛」

我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。

在照顧父親的期間，很感謝長照2.0，還有日照中心的關懷和耐心。這些對照顧者家屬都是非常重要的支援、和資源。

洪詩能不能嫁的更好？

一定可以。

因為她真的太好了

能和她一起共組家庭，攜手相伴

的確是我運氣好。