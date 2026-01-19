ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李運慶護洪詩：娶到她是我運氣好
「大寒」3生肖絕地反攻
BL台劇床戲褲子退到膝蓋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁小龍 小貞姐姐 謝金燕 張菲 吳佩慈 胡瓜 李運慶 洪詩

胡立歐遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊

記者蔡宜芳／綜合報導

82歲西班牙歌王胡立歐（Julio Iglesias）遭前員工控告性侵與人口販運，對方指稱在國外工作期間受虐。而胡立歐的律師近日要求駁回控告，強調事發地不在西班牙，法院無管轄權；胡立歐本人則發聲否認，強調指控「完全虛假」，目前此案已成為西班牙法律如何應用於國外犯罪疑雲的焦點測試。

▲▼胡立歐遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

▲胡立歐遭前員工指控性侵、人口販運。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

胡立歐16日在Instagram公開否認指控，強調自己從未對任何女性有過虐待、脅迫或不尊重的行為，「這些指控完全是虛假的，令我感到非常悲痛。」表示會捍衛自己的尊嚴以對抗指控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，兩名申訴人包含一名家務勞工與物理治療師，她們聲稱在工作期間遭受性侵與虐待，行為可能構成「以強迫勞動為目的的人口販運罪」及「反性自由罪」。根據證詞，兩名女性指控胡立歐對她們進行性騷擾，並會定期檢查她們的手機，甚至限制她們離開工作住所的能力，要求她們每天工作長達16小時且沒有休假。倡議組織Women’s Link Worldwide表示，基於胡立歐的國籍及西班牙相關立法，才決定在當地提起訴訟，預計調查階段可能持續長達一年。

▲▼胡立歐遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

▲胡立歐發聲反駁。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

而胡立歐的律師何塞·安東尼奧·喬克蘭近日向國家法院提交文件，主張西班牙對此案缺乏管轄權。律師強調，兩名前員工指控的事件發生於2021年的多明尼加及巴哈馬，調查應在所謂行為發生的國家進行。

喬克蘭在文件中寫道，西班牙檢察官不能單方面承擔起「全球檢察官的角色」，且不允許受害者選擇對他們最有利的司法管轄區。律師敦促檢方應立即關閉初步調查，並認為這是一場對胡立歐聲譽造成「嚴重損害的媒體攻勢」，主張應停止目前對這位資深歌手的輿論攻擊。

胡立歐出生於馬德里，是西班牙流行文化中最知名的指標人物之一，其演藝生涯跨越數十年，全球唱片銷量超過3億張。他以浪漫情歌和精心塑造的公眾形象聞名，曾與包括黛安娜·羅絲（Diana Ross）、史提夫·汪達（Stevie Wonder）和威利·尼爾森（Willie Nelson）在內的國際藝人合作。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

胡立歐性侵指控人口販運西班牙

推薦閱讀

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

6小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

李運慶護妻澄清「孝道外包」真相　心疼洪詩自嘲：娶到她是我運氣好

李運慶護妻澄清「孝道外包」真相　心疼洪詩自嘲：娶到她是我運氣好

2小時前

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

18小時前

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

12小時前

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸

10小時前

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

18小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

西班牙歌王遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊

西班牙歌王遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊

1小時前

吳佩慈「婆婆」崔麗杰閃婚員工求綠卡　切割兒子紀曉波：不知道下落

吳佩慈「婆婆」崔麗杰閃婚員工求綠卡　切割兒子紀曉波：不知道下落

9小時前

吳佩慈婆婆驚爆去年再婚！　破產閃嫁…老公「小她28歲」身分曝

吳佩慈婆婆驚爆去年再婚！　破產閃嫁…老公「小她28歲」身分曝

9小時前

Lucas退團後「首度同框NCT」！　現身經紀人婚禮合照曝光

Lucas退團後「首度同框NCT」！　現身經紀人婚禮合照曝光

4小時前

熱門影音

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」
楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子

向華強遭手下盜名詐40億！　潛伏5年搞騙局..痛斥：偽君子
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？
RAIN用肌肉拿捏粉絲

RAIN用肌肉拿捏粉絲
老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心

老婆影片遭低級言論洗版　鄭靚歆怒轟性騷擾：太噁心
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

薔薔「透視禮服只穿丁字褲」辣翻！　頻道講究真實：不像其他YTR拿稿子Re

看更多

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

西班牙歌王遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊

2小時前1

李運慶護妻澄清「孝道外包」真相　心疼洪詩自嘲：娶到她是我運氣好

3小時前1

玉兔買起司棒驚見「不明黑點」！　憂兒吃下肚：有效期限內也有風險

3小時前0

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

4小時前2

從高雄壽山拍到美國紐約！邵雨薇合體王柏傑談愛　《動物園》定檔了

4小時前0

Lucas退團後「首度同框NCT」！　現身經紀人婚禮合照曝光

4小時前0

風田、金針菇日韓對抗踢鐵板　Lulu與黃偉晉西門町狂殺價

5小時前0

宋偉恩化身膽小狗英雄黃偉晉接棒現身

5小時前0

李國超拍片酬勞沒有全上繳！　談新戲「我就是一個大敗類」

5小時前0

BL台劇床戲褲子退到膝蓋！　夏和熙另一半「比大小多一截」羞了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕
    6小時前144
  2. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    1/17 11:21148
  3. 李運慶護妻澄清「孝道外包」：娶到洪詩是我運氣好
    2小時前1
  4. 唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！
    18小時前
  5. 「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備
    12小時前165
  6. 《文森佐》羅喆離世3年！　金高銀探望墓園「我會再來」引鼻酸
    10小時前18
  7. Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
    18小時前2623
  8. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544412
  9. 西班牙歌王遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」
    1小時前
  10. 吳佩慈「婆婆」崔麗杰切割兒子紀曉波：不知道下落
    9小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合