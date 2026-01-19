西班牙歌王遭前員工控性虐　親發聲反駁「完全虛假」律師強硬反擊

記者蔡宜芳／綜合報導

82歲西班牙歌王胡立歐（Julio Iglesias）遭前員工控告性侵與人口販運，對方指稱在國外工作期間受虐。而胡立歐的律師近日要求駁回控告，強調事發地不在西班牙，法院無管轄權；胡立歐本人則發聲否認，強調指控「完全虛假」，目前此案已成為西班牙法律如何應用於國外犯罪疑雲的焦點測試。

▲胡立歐遭前員工指控性侵、人口販運。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

胡立歐16日在Instagram公開否認指控，強調自己從未對任何女性有過虐待、脅迫或不尊重的行為，「這些指控完全是虛假的，令我感到非常悲痛。」表示會捍衛自己的尊嚴以對抗指控。

據悉，兩名申訴人包含一名家務勞工與物理治療師，她們聲稱在工作期間遭受性侵與虐待，行為可能構成「以強迫勞動為目的的人口販運罪」及「反性自由罪」。根據證詞，兩名女性指控胡立歐對她們進行性騷擾，並會定期檢查她們的手機，甚至限制她們離開工作住所的能力，要求她們每天工作長達16小時且沒有休假。倡議組織Women’s Link Worldwide表示，基於胡立歐的國籍及西班牙相關立法，才決定在當地提起訴訟，預計調查階段可能持續長達一年。

▲胡立歐發聲反駁。（圖／翻攝自Instagram／julioiglesias）

而胡立歐的律師何塞·安東尼奧·喬克蘭近日向國家法院提交文件，主張西班牙對此案缺乏管轄權。律師強調，兩名前員工指控的事件發生於2021年的多明尼加及巴哈馬，調查應在所謂行為發生的國家進行。

喬克蘭在文件中寫道，西班牙檢察官不能單方面承擔起「全球檢察官的角色」，且不允許受害者選擇對他們最有利的司法管轄區。律師敦促檢方應立即關閉初步調查，並認為這是一場對胡立歐聲譽造成「嚴重損害的媒體攻勢」，主張應停止目前對這位資深歌手的輿論攻擊。

胡立歐出生於馬德里，是西班牙流行文化中最知名的指標人物之一，其演藝生涯跨越數十年，全球唱片銷量超過3億張。他以浪漫情歌和精心塑造的公眾形象聞名，曾與包括黛安娜·羅絲（Diana Ross）、史提夫·汪達（Stevie Wonder）和威利·尼爾森（Willie Nelson）在內的國際藝人合作。