1月20日星座運勢／天蠍精準佈局 射手甜蜜討好
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
今日運勢觀察
財運王： 天蠍座（眼光精準）與金牛座（抓住熱點），今天適合進行關鍵的財務決策。
斜槓王： 雙子座、處女座、魔羯座，若有副業或兼職機會，今日回報率極高。
避險提醒： 水瓶座應降低資金風險，雙魚座則要開始執行節流計畫，守住財庫。
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：善于反思現狀
感情：無悔地奉獻愛
財運：降低資金風險
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：射手
雙子座 ♊
工作：建立供應產鏈
感情：體驗幸福的愛
財運：兼差增加收人
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：持續追求卓越
感情：相處輕鬆快樂
財運：邀約親友投資
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：遵守法規法律
感情：夫妻恩愛幸福
財運：任務額外收入
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：更多的客製化
感情：內心真愛寶藏
財運：抓住投資熱點
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：確保合法經營
感情：主動伸出援手
財運：空閒時間創收
幸運色：白色
貴人：射手
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提高薪酬福利
感情：懷念過去愛情
財運：網賺增加收入
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：追求創新進步
感情：營造美好未來
財運：投資眼光精準
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：保持服務穩健
感情：精心設計禮物
財運：節流減少支出
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：投資市場研究
感情：貼心關懷呵護
財運：適合與人合資
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：開發競爭策略
感情：體現關愛熱忱
財運：獲利效率提高
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：金牛
射手座 ♐
工作：解決部分方案
感情：主動討好伴侶
財運：投資備有預案
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
