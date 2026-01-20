ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李運慶護洪詩：娶到她是我運氣好
「大寒」3生肖絕地反攻
BL台劇床戲褲子退到膝蓋！
李多慧爆「上半年減少活動」！　拍片回應雙面人指控…又傳難搞

啦啦隊跨足電影／獨家！大銀幕首作將上映　李多慧半年減少活動洗負評

▲李多慧來台兩年多，人紅是非多，話題也不斷。（圖／翻攝自李多慧IG）

圖文／鏡週刊

韓籍啦啦隊李多慧體會了人紅是非多的滋味，除了被脫口秀演員林妍霏影射是雙面人、私下會抽菸罵髒話。甚至有公關公司稱她開出的活動價碼硬是比其他韓籍啦啦隊高出3倍。對於種種流言，李多慧頗感無奈，日前她決定減少上半年的活動，但理由不是被批評而受傷，而是想提前為宣傳自己主演的電影《辛亥隧道》做準備。

李多慧去年9月跨足大銀幕，參與電影《辛亥隧道》演出，該片預計於今年農曆7月上映。為了配合宣傳行程，傳出她在與經紀公司討論後，決定調整工作步調，除了球團的工作外，將減少今年上半年的公開活動，目的就是希望能專心投入電影宣傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

啦啦隊跨足電影／獨家！大銀幕首作將上映　李多慧半年減少活動洗負評

▲李多慧外型甜美深受廠商喜愛，卻也因此傳出她「難搞」。（圖／翻攝自李多慧臉書）

商業合作　太有原則

只是李多慧滿心期待準備宣傳自己的第一部電影，各種傳聞也迎面而來，例如林妍霏在脫口秀舞台上，模仿李多慧不甚標準的中文，嘲諷她台上台下形象落差很大，私下還會抽菸罵髒話。

啦啦隊跨足電影／獨家！大銀幕首作將上映　李多慧半年減少活動洗負評

▲李多慧首部電影處女作《辛亥隧道》於去年9月開拍。（圖／鏡報提供）

同時間，也有公關公司向本刊透露，李多慧在商業合作洽談時「相當有原則」，她對工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。由於目前她的工作大都由韓國經紀人自行處理，公關公司對接工作得全程使用韓文溝通，對方甚至要求將合作內容先行翻譯，無形間增加了不少行政成本。

啦啦隊跨足電影／獨家！大銀幕首作將上映　李多慧半年減少活動洗負評

▲李多慧（中）與金娜妍（右）、權喜原（左）組成味全龍韓援三本柱。（圖／鏡報提供）

嘲諷譏笑　拍片澄清

另有業界人士透露，李多慧單次拍攝報價20萬元起跳，業配更開價30萬元以上，與其他韓籍藝人相比，價格高出近3倍。公關公司坦言，同樣預算可邀請4到10位其他韓籍或本地啦啦隊成員，此言反而顯示李多慧的身價本就較高。

啦啦隊跨足電影／獨家！大銀幕首作將上映　李多慧半年減少活動洗負評

▲被影射是雙面人，李多慧無奈拍影片回應。（圖／鏡週刊提供）

儘管如此，李多慧來台第一年除了球團工作外，廣告代言、活動依舊接不停，年收入已輕鬆破千萬元。對於遭到嘲諷和譏笑，李多慧拍攝影片澄清，直言自己「不喜歡抽菸，也不抽菸」，還表示會持續讓自己進步。

李多慧的回應獲得不少粉絲力挺，認為林妍霏的段子已超出玩笑界線，更有粉絲指出，李多慧來台後努力學習中文、融入在地生活，甚至曾投入花蓮震災相關活動，即使是舞台效果，也不該在公開場合消費他人。


啦啦隊跨足電影／「林襄師妹」拍電影遭不禮貌對待　咬牙苦撐隔年轉戰新東家

