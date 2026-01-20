ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
六月、李易挺過色聊婚變風波　街頭「十指緊扣」民眾目擊恩愛現況

挺過婚變曬恩愛　六月、李易街上緊牽不放手

▲讀者在光復南路上巧遇李易、六月夫妻。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

六月與李易婚姻關係在2024年一度降至冰點，兩人原已擬好離婚協議，甚至打算在2024年的最後一天對外公布消息，沒想到在最後關頭竟出現「髮夾彎」式的大反轉。日前有時報周刊CTWANT讀者在台北市光復南路巧遇夫妻倆，私下真實互動曝光，李易緊緊牽著六月的手，感情是越來越恩愛。

挺過婚變曬恩愛　六月、李易街上緊牽不放手

▲李易PO出夫妻約會的老公視角，更一起在港邊自拍，十分甜蜜。（圖／翻攝自李易IG）

李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女人的感覺。

這段相差7歲的姊弟戀，婚姻經營不易，2011年結婚至今，常因性格與生活習慣差異傳出不合。2024年，六月甚至被爆出與小20歲的滑雪教練「色聊」，讓婚姻陷入岌岌可危的窘境。然而，在經歷協議離婚的掙扎後，兩人最終選擇再給彼此機會，並做婚姻諮商，一起再為這段婚姻努力。

挺過婚變曬恩愛　六月、李易街上緊牽不放手

▲李易送六月一瓶她專屬的金門高粱酒，創意十足。（圖／翻攝自六月臉書）

去年12月初，六月PO出了李易送給她的「驚喜」，是有著六月美照的金門高粱酒，還寫上有「六月」兩字的藏頭詩，這禮物對於愛喝幾杯的她來說，可說是送到心坎裡，不過六月仍不改搞笑個性表示：「我對不起李先生，他每次創作我都以為是Chat gpt寫的。」當然也誇了一下藏頭詩還有押韻，老公根本是才子來著。

近日李易更在社群上大放閃，貼出帶老婆六月去基隆約會行程，照片中六月戴著口罩對鏡頭比出俏皮的勝利手勢，嘴上好像在怪李易讓她等了15年才帶她去吃，但眼神中盡是藏不住的笑意。兩人像平凡夫妻去逛夜市吃小吃，然後在港邊夕陽下自拍，把網友都給閃瞎了。

※飲酒過量，有害健康、未滿18歲禁止飲酒。酒後不開車，安全有保障。

