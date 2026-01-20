《黑白大廚2》冠亞軍賽後大合照最萌身高差　1、2季私下聚會照公開

文／妞新聞

延燒全球的料理王者大戰終於分出勝負啦！Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，在1月13日迎來最終總決賽，這場集結100位白湯匙、黑湯匙的精彩戰役，歷經1對1淘汰賽、黑白對決團體賽、無限料理天堂、無限料理地獄等淘汰賽，最終資深中式料理傳奇「侯德竹」止步季軍，以下兩位爭霸冠亞軍！！！

以下有決賽冠軍雷，請斟酌服用。

《黑白大廚2》TOP料理最強者出爐

「冠亞軍」賽後合照卻充滿粉紅泡泡？

最後一集公開由黑湯匙「料理怪物」打敗侯德竹，進入決賽以真實本名「李河成（이하성）」出戰回鍋的優勝候補選手「崔康祿」，在「為自己而煮的料理」關卡，最終擊敗李河成拿下冠軍寶座，崔康祿身為上一季的競賽遺珠，這季寫下戲劇般的逆襲新歷史，成功抱走3億獎金。

賽後全體大合照曝光

「冠軍嬌羞靠肩」最萌身高差爆熱議

▲《黑白大廚2》全體大合照。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

看似激烈的競賽落幕後，官方也釋出一張全體大合照，不只集滿進入TOP7的參賽廚師，前來觀戰的遺珠廚師們也通通入鏡，總共高達34人溫馨大合體，其中左右站著評審白種元、安成宰的冠亞軍：崔康祿、李河成「站在正中央C位」，本來是敵手的兩人畫風大變，崔康祿嬌羞笑著小鳥依人在李河成肩膀上，畫面意外的顯現出最萌身高差，重點是兩人還差了十歲（崔康祿是哥哥），可愛畫面立刻被瘋傳。

▲（圖／IG@_hyeonsi）

▲（圖／IG@lenas.table、IG@_hyeonsi）



另外，參賽廚師也接力上傳多張「私下慶祝聚會照」，可以看到善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳、法國爸爸、中式料理魔女、釀酒的尹酒母、小猛獸等這一季的熟面孔都沒缺席，第一季的「中華料理女神」 朴恩影、「港點女王」鄭智善、「韓國第16代烹飪名匠」安惟鍟、「阿姨無菜單料理一號」 金美玲等都一起共襄盛舉，大家感情好好。

