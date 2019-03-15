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車銀優對「這裡」有自信：從小被誇到大　ASTRO的他愛哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓花美男團體ASTRO由6位成員所組成，其中一名成員車銀優長相優秀、零瑕疵，擁有高知名度以及人氣。他們16日即將在台北國際會議中心舉辦演唱會，15日率先接受媒體聯訪，隊長JinJin恰好在台度過生日，他直呼非常幸福，「巡迴第一站就是在台灣，希望大家都能順順利利辦完演唱會。」

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲JinJin今天生日，成員被虧沒準備禮物。（圖／記者張一中攝）

隊長JinJin 15日在台度過生日，他一早就在IG洩出興奮的心情，接受訪問時，也直呼非常幸福；至於成員有沒有問什麼禮物給他？Rocky神秘表示，「因為先要給他一個驚喜，禮物現在在韓國，暫時不能透露。」但銀優反虧Rocky「你該不會沒準備？」文彬也機智虧：「你現在才在想要送什麼吧？」

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▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼文彬放電。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

ASTRO過去訪台時還保留著稚氣的男孩感，如今則是增添了成熟感，6人穿著黑色正裝亮相接受訪問，成員一致認為最性感的人就是文彬，但他反而露出害羞的面貌，要求成員「幫我唱一下伴奏」，害臊地擺出放電pose，難為情的表情逗笑所有人。

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲車銀優最喜歡自己的眼睛。（圖／記者張一中攝）

談到外貌特點，車銀優表示對自己的眼睛最有自信，「因為粉絲常常說我的眼睛很漂亮，爸爸、媽媽也說我的眼睛很漂亮，這些話從小聽到大，心存感激。」

出道3年，ASTRO於1月首度拿下音樂節目排行榜一位，隊長JinJin當時哭得最慘，被爆料最感性，所以眼淚比較多，不過，粉絲當時反過來安慰他們：「安慰我們，要讓我們以後拿第一也不會哭。」令他們感動不已。

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲車銀優眼神最性感。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

Rocky秀出個人魅力對鏡頭放電。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲文彬是成員公認最性感成員。（圖／記者張一中攝）

▲▼韓團Astro聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲產賀身為忙內，今年正式成年。（圖／記者張一中攝）

▲▼astro。（圖／美福飯店提供）

▲飯店為ASTRO準備蛋糕。（圖／美福飯店提供）

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