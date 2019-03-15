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《PRODUCE 101》第4季「驚見出道4年男團」　粉絲全崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀節目《PRODUCE 101》第四季即將在4月開播，練習生各大經紀公司派出參賽，未播先熱。官方15日率先公開15名練習生的名單，其中竟包含3個已出道團體的成員，尤其是已出道4年的團體UP10TION，專輯銷量其實不差，卻被丟回實境節目，令粉絲一片崩潰。

▲▼PRODUCE 101 UP10TION宇信（金宇碩） 。（圖／翻攝自Mnet）

▲UP10TION宇信（金宇碩）回鍋當練習生。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼PRODUCE 101 UP10TION偉（李鎭赫） 。（圖／翻攝自Mnet）

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▲UP10TION偉（李鎭赫）也回去當練習生 。（圖／翻攝自Mnet）

《PRODUCE 101》第四季15日公開15名練習生的C位評價影片，卻被發現其中有不少熟悉面孔，包含UP10TION宇信（金宇碩）、偉（李鎭赫）以及VICTON崔秉燦、韓勝宇，UP10TION出道近4年，VICTON則是出道近3年，卻被丟回去當練習生，令粉絲崩潰直呼「無法接受」。

▲▼PRODUCE 101 VICTON崔秉燦（圖／翻攝自Mnet）

▲VICTON崔秉燦。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼PRODUCE 101 VICTON韓勝宇 。（圖／翻攝自Mnet）

▲VICTON韓勝宇 。（圖／翻攝自Mnet）

不僅如此，官方公開的影片中，還有團體MYTEEN的成員有彬、國憲，其中有彬曾唱過夯劇《金秘書為何那樣》的OST，該團更曾經參加過另一檔選秀節目《MIXNINE》，且《PRODUCE 101》第四季綁約2年半，也有歌迷不捨表示很心疼團體。

▲▼▲▼PRODUCE 101 MYTEEN的成員有彬 。（圖／翻攝自Mnet）

▲MYTEEN的成員有彬曾唱OST 。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼PRODUCE 101 MYTEEN的成員國憲 。（圖／翻攝自Mnet）

▲MYTEEN的成員國憲 。（圖／翻攝自Mnet）

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