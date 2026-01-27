1月27日星座運勢／雙子異性緣爆棚 牡羊遇心儀對象
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：得到更多休假
感情：獲得對方諒解
財運：財運有利衝剌
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天秤
雙子座 ♊
工作：取得更多執照
感情：異性結緣率高
財運：貴人相助週轉
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：勇於創新思維
感情：麵包愛情兼得
財運：提高產值效率
幸運色：白色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：工作壓力減少
感情：有望出現善緣
財運：幸運之神眷顧
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
金牛座 ♉
工作：得到學習機會
感情：愉快享受約會
財運：財源精打細算
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：射手
處女座 ♍
工作：提前預判準備
感情：感情順利發展
財運：小獎升級大財
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：新的發展機會
感情：注意自己形象
財運：適當分散風險
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：公司贊助培訓
感情：平淡才是真情
財運：財源節約用錢
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：建立良好關係
感情：甜蜜溫馨熱情
財運：財運事事亨通
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：上級對你認可
感情：認識心儀對象
財運：在外遇到金主
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯
獅子座 ♌
工作：同事相處輕鬆
感情：用心準備驚喜
財運：合理規劃財源
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
射手座 ♐
工作：執行項目成功
感情：冷靜帶來桃花
財運：財務有所轉機
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響