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熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

記者李玟儀／綜合報導

《ETtoday星光雲》直播節目《星光雲！RUN新聞》18日播出全新企劃，由KID和熊熊開著應援餐車出任務，節目中2人為了幫坤達慶生，賣力當起啦啦隊，為了稱職扮演，2人事前先練習了一小段，只不過「晃動」的畫面，讓粉絲直呼：「很害羞！」

▲▼KID、熊熊《RUN新聞》。（圖／翻攝自熊熊IG、《ETtoday星光雲》）

▲《RUN新聞》主持人熊熊和KID到拍片現場為坤達慶生。（圖／ETtoday）

熊熊和KID為了幫正在拍戲的坤達慶生，和《RUN新聞》團隊開著應援餐車殺到《有你的遠方》拍片現場，一下車，穿著啦啦隊服的2人火速就準備位置，KID蹲下來讓熊熊跨坐在肩上，平時天不怕地不怕的她們闖入別人的場子，又穿著害羞的澎澎紗裙，頓時害羞又尷尬，雖然過程有點小突槌，但2人的賣力演出終於換來壽星幸福的燦爛笑臉。

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▲▼KID、熊熊《RUN新聞》。（圖／翻攝自熊熊IG、《ETtoday星光雲》）

▲▼為了當稱職的啦啦隊，KID和熊熊事先練習，但動作很害羞。（圖／翻攝自熊熊IG）

▲▼KID、熊熊《RUN新聞》。（圖／翻攝自熊熊IG、《ETtoday星光雲》）

儘管正式拍攝時口號、動作有點零零落落，但熊熊和KID事前可是很認真練習，最剛開始練的時候，才剛坐到KID肩膀上，她就嚇到飆出八度高音尖叫，等KID起身站直，她等於是離地至少160公分，怕得不敢坐直，整個人前傾，形成胸部靠在對方頭上的姿勢，隨著韻律節奏還自帶震動效果，網友害羞地形容KID像是頭靠「大枕頭」一樣，更有男粉吃醋怒吼：「KID必須死！」

▲▼KID、熊熊《RUN新聞》。（圖／翻攝自熊熊IG、《ETtoday星光雲》）

▲粉絲吃醋了啦！（圖／翻攝自熊熊IG）

不過練習次數一多，熊熊和KID的表現越來越好，她在Instagram限時動態分享成果影片，她不僅勇敢地在對方肩上坐直，動作也跟上口號拍子，兩人默契超好，好到粉絲都懷疑關係不單純：「我覺得他們很配！」力拱兩人在一起！

 

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星光雲RUN新聞, 熊熊, KID, 坤達

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