渣男友「買房送女密友」死不認劈腿　「無腦藉口」正宮竟然信了！

記者李玟儀／綜合報導

渣男出軌的理由千千萬萬種，卻有傻女孩還是死心踏地，像女星夏宇童就分享過去有任男友，竟然在交往期間「買房子」送給紅粉知己，但當時對方瞎扯歪理解釋，她卻被洗腦相信，事後回想直呼自己太傻。

▲夏宇童被劈腿，渣男友把責任全推給她。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

夏宇童在《一袋女王》中提起過去與某任男友交往的過程，當時對方身邊有位女性友人，男友經常私約女友人逛賣場、看電影，當她質問關係時，男友強辯否認：「怎麼可能跟她！」久而久之她因為怕吃醋會引起對方不耐煩，就算發現男友和那個女生很好，也只能默默療傷忍耐。

請繼續往下閱讀...

▲▼夏宇童被劈腿，渣男友把責任全推給她。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

直到某天男友告訴夏宇童自己買房了，而且是買給那位女性友人的，夏宇童瞬間傻掉，不解：「我有聽錯嗎？你買房不是給媽媽是給那個女生？」男友卻理直氣壯地說：「那麼驚訝幹嘛？女生一個人在台北，爸媽都不在身邊，我照顧她。」甚至還說：「我只不過買一間房子給她，妳有我，就等於有全世界了。」

▲▼夏宇童被劈腿，渣男友把責任全推給她。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

夏宇童當時卻傻傻地相信了，沒想到接下來不到1個月就被分手，男友坦承和女性友人在一起了，然而最過分的是，男方竟把劈腿的錯全怪在她身上，解釋自己本來和那女生間沒有什麼，「因為妳一直講一直講，我變得開始注意她。」瞎扯：「妳沒提就不會有這種事，所以都是妳的錯。」理由超荒唐。