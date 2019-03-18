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理科太太爆「業配價50萬」網紅界NO.1　經紀人解密吐實

娛樂中心／綜合報導

知名YouTuber理科太太近日因為違法代言醫材遭罰20萬元，除了影片內容受到關注之外，她的業配價也引起好奇，外傳金額為50萬元，她的經紀人代為做出回應。

據《自由時報》報導，針對外傳的業配價為50萬，理科太太經紀人表示，「其實真的沒有大家想得這麼高。」否認業配費用稱霸網紅界。至於這次代言出包，經紀人也說因為沒有監督好，「有錯就會接受。」承諾往後會更小心。

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▲理科太太拍攝子宮頸癌自我篩檢影片。（圖／翻攝理科太太影片）

另外台北市衛生局18日針對代言一次，對理科太太及廠商慧智基因各裁罰20萬元，對此，理科太太透過經紀人回應《ETtoday星光雲》：「驚擾了大家，對於各界的關注，既感謝也抱歉。」往後在合作夥伴的確認及影片的監督責任方面會更謹慎，「謝謝大家不吝指教。」

至於這次風波有網友認為只是衛教影片，不解為何觸法，食藥科科長王明理指出，慧智基因認為該產品做的是衛教，理科太太方面則是不知道必須要做廣告申請，但經過調查發現雙方簽訂「廣告合約」，一起做影片內容發想、規劃，在影片中有明確提到產品名稱、特定廠商名稱、慧智基因連結等資訊，有明顯招攬等廣告行為，屬於代言行為，並不是衛教。

▲台北市衛生局食品藥物管理科科長王明理。（圖／記者湯興漢攝）

經過衛生局調查，案內產品是慧智子宮頸癌篩檢自採組，該產品為羅氏人類乳突病毒核酸檢驗套組，具醫療器材許可證字號（衛署醫器輸字第022725號），為台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司所有，屬於第三級醫材，根據規定，第三級醫材是不允許做廣告的，所以就算要申請廣告也不會過，該產品還是需要回到醫療院所，由醫師諮詢診斷。

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