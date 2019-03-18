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梁文音「悲慘童年」恨媽媽！　10歲父逝、母酗酒家暴甩巴掌

娛樂中心／綜合報導

歌手梁文音憑藉著好歌喉在《超級星光大道》闖出名號，在參賽時坎坷身世就曾曝光，不少粉絲都知道她的父母均已過世，但很少有人知道背後的故事，她曾因為被送到育幼院恨過母親，心結維持長達1460天，直到媽媽離世前，她的一句話，才讓對方安心離開。

▲▼梁文音。（圖／環球提供）

▲笑起來甜美的梁文音，小時候經歷不少苦痛。（圖／環球提供）

據《蘋果日報》報導，梁文音的父親是噴砂油漆工，卻因燈泡破裂碰到剛漆好的油漆引發氣爆，送醫急救後不治，那年她才10歲。媽媽因為哀痛欲絕開始酗酒，但酒後會失控打小孩，最常見的就是莫名其妙被甩巴掌，姊姊留下後遺症聽力因此受影響，她說：「不知道她討厭我什麼，明明以前那麼親近。」

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進到青春叛逆期後，母女間衝突更頻繁，加上無力扶養，最後梁文音跟弟弟被送到育幼院，雖然媽媽會寫信也會去探視，但她覺得自己被拋棄，內心埋怨甚至充滿怨恨。直到某天午後她接獲輔導員通知，媽媽喝酒騎腳踏車摔傷，又因肝臟疾病入院，3姐弟到加護病房探視時，母親狀況已經非常不好。

當時14歲的梁文音放下仇恨，希望媽媽可以放心離開，她說：「媽媽，沒有關係，我原諒妳！」這10個字一說出口，昏迷中的媽媽眼角滑落淚水，幾天後離世。如今再回想，她說唯一遺憾的是，當年媽媽應該心裡很苦，卻沒有人能好好聽媽媽說話。

▲梁文音。（圖／記者張一中攝）

在2018年底出道滿10年的梁文音回顧一路走來的心路歷程，「10年過去了，我其實很佩服那時候的自己，覺得那時候的我很有勇氣。」從小就愛唱歌的她說，「我在傳統原住民的部落家庭長大，音樂對我們來說很重要，我從小就敢唱，也很喜歡唱。」

梁文音永遠記得父親是她的第一位粉絲，梁文音小時候最愛纏著爸爸，每天都要唱歌給他聽，「我可以不說話，但一定要有音樂，音樂是我從小到大，表達內心想法的最好方法。」或許家庭有缺憾，但因為有愛、包容及回憶，讓她可以彌補內心的空缺。

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