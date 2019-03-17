ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

理科太太捲「違法代言」回台時間曝光　沉默4天經紀人回應了

娛樂中心／綜合報導

知名YouTuber理科太太在影片中介紹「子宮頸癌自我篩檢套組」，遭台北市衛生局認定違反《藥事法》，代言未經核准的醫材廣告。北市衛生局16日表示會加班進行行政調查釐清案情，預計週一可以公布結果，對此理科太太的經紀人做出回應。

理科太太未現身衛生局。（圖／翻攝自理科太太臉書、IG）

▲理科太太介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」遭台北市衛生局認定違反《藥事法》。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

請繼續往下閱讀...

據《中國時報》報導，理科太太目前尚在美國，近日還有拍攝人在Google、YouTube總部的Instagram限時動態，預計下周返台，至於因為代言觸法面臨衛生局開罰，經紀人代為表示：「真的是學到了一課，如果有錯就接受。」

另外，醫療器材產品依據《藥事法》必須申請廣告許可，理科太太的影片未經核准涉及違規醫療器材廣告，台北市衛生局於13日接獲相關檢舉，隔天下午約談理科太太經紀公司和慧智基因，但雙方都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，理科太太一方則表示希望等律師一同到場。

▲理科太太連續上傳2則限時動態，人似乎在美國。（圖／翻攝自理科太太IG）

北市衛生局食藥科科長王明理表示，理科太太經紀人15日已到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，存在有對價關係，確認違反《藥事法》，會共同面對裁罰。 至於廣告主慧智基因負責人雖仍在國外，但16日已經請律師作為代表到衛生局說明並提供文件。

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

推薦閱讀

郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人

郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

鈕承澤「1封誘騙簡訊」色拐被害者到絕境！　內容曝光揭性侵始末

鈕承澤「1封誘騙簡訊」色拐被害者到絕境！　內容曝光揭性侵始末

柯以柔4000萬新家曝光！　破冰郭宗坤被抓包「3寶駕駛違規」

柯以柔4000萬新家曝光！　破冰郭宗坤被抓包「3寶駕駛違規」

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事

「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事

假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

小5生在校看到彩虹旗..媽痛哭　吳慷仁「是否太遲？」悔揭慚愧童年

小5生在校看到彩虹旗..媽痛哭　吳慷仁「是否太遲？」悔揭慚愧童年

《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光

《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光

私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

理科太太

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》李又汝挨巴掌換氣過度！江俊翰上前暖抱：沒事了
  2. 阿Sa首鬆口婚前凍卵！　「打完針會肥」計畫曝光
  3. 劉畊宏女兒生日趴聚「5星二代小公主」！　小泡芙近照曝光…網驚：這麼大了
  4. 王湘瑩冒雨為「他」暖送熱湯　旁人目睹眼眶泛淚
  5. DC電影《閃電俠》男主角伊薩米勒「不滿劇本」：我來寫
  6. 王力宏吊嘎全濕！炸結實手臂　一下台3萬粉叫瘋..鹹豬手狂摸
  7. 姜丹尼爾消失1個月半「有工作了！」　照片曝光震撼全韓
  8. 楊千霈胸前開深V「二度蜜月」　8天每日5餐體重飆3公斤
  9. 陳建州為乾女兒卑微請求　照片馬賽克藏「細膩心思」
  10. 林志玲下班「被拍了這段畫面」！　網友狂盯右下角：太誇張

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366