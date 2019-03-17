理科太太捲「違法代言」回台時間曝光　沉默4天經紀人回應了

娛樂中心／綜合報導

知名YouTuber理科太太在影片中介紹「子宮頸癌自我篩檢套組」，遭台北市衛生局認定違反《藥事法》，代言未經核准的醫材廣告。北市衛生局16日表示會加班進行行政調查釐清案情，預計週一可以公布結果，對此理科太太的經紀人做出回應。

▲理科太太介紹「子宮頸疫苗自我篩檢套組」遭台北市衛生局認定違反《藥事法》。（圖／翻攝理科太太粉絲團影片）

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據《中國時報》報導，理科太太目前尚在美國，近日還有拍攝人在Google、YouTube總部的Instagram限時動態，預計下周返台，至於因為代言觸法面臨衛生局開罰，經紀人代為表示：「真的是學到了一課，如果有錯就接受。」

另外，醫療器材產品依據《藥事法》必須申請廣告許可，理科太太的影片未經核准涉及違規醫療器材廣告，台北市衛生局於13日接獲相關檢舉，隔天下午約談理科太太經紀公司和慧智基因，但雙方都請假，慧智基因請假原因是業務負責人在國外，理科太太一方則表示希望等律師一同到場。

▲理科太太連續上傳2則限時動態，人似乎在美國。（圖／翻攝自理科太太IG）

北市衛生局食藥科科長王明理表示，理科太太經紀人15日已到衛生局說明，並提供理科太太與慧智基因的廣告合約，簽訂在Facebook、YouTube兩平台露出，雙方確有合作、代言事實，存在有對價關係，確認違反《藥事法》，會共同面對裁罰。 至於廣告主慧智基因負責人雖仍在國外，但16日已經請律師作為代表到衛生局說明並提供文件。