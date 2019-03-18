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最強撞臉！嗯哼「99%複製泰國帥哥」　神預測《爸爸5》萌娃10年後長這樣

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《爸爸去哪兒》第5季播出後，包含Jasper、嗯哼在內的6個萌娃各有特色，圈粉無數，也因為第6季至今仍等不到播出消息，粉絲只能重新看第5季一解相思。18日有網友翻出泰國明星Jaylerr的童年照，發現竟然和嗯哼的相似度超過90%，看著他彷彿可以預見10年後嗯哼的模樣。

▲▼嗯哼跟泰國男星Jaylerr童年長得幾乎一模一樣。（圖／翻攝自霍思燕微博、Jaylerr IG）

▲▼嗯哼（右）跟泰國男星Jaylerr童年長得幾乎一模一樣。（圖／翻攝自霍思燕微博、Jaylerr IG）

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▲▼嗯哼跟泰國男星Jaylerr童年長得幾乎一模一樣。（圖／翻攝自霍思燕微博、Jaylerr IG）

Jaylerr外型酷帥，一雙內雙的細長眼睛是他的標誌。而嗯哼的長相有幾分媽媽霍思燕的味道，眼睛是內雙，眼尾稍微細長、上揚，形狀像兩隻小蝌蚪一樣，加上肉嘟嘟的臉頰，以及有福氣的大耳朵，和Jaylerr童年時期的照片相比對，基本上長相同步率超高，差別大概只在於嗯哼的眼型更長一點。

▲嗯哼和Jaylerr眉宇間的神韻很像。（圖／翻攝自微博、IG）

Jasper

除了嗯哼和大人撞臉之外，《爸爸5》的其他幾位小朋友，也被發現和某些明星有共同點，像Jasper眼神清澈、單純，有時候又會流露出調皮的神情，在節目上個性體貼、溫和，還有那個年齡會有的小頑皮，有粉絲直覺認為長相和泰國電影《模犯生》中的男主角查農桑提納同庫相似，2人笑起來神韻很接近，被認為Jasper長大後最接近的長相。

▲Jasper、查農桑提納同庫。（圖／翻攝自微博、IG）

小泡芙

笑起來甜美可愛的小泡芙雖然雙眼皮不明顯，但眼睛很大，加上也尾微微下垂，模樣看起來很無辜，這雙有獨特性的眼睛，被指和前Wonder Girls成員昭熙相似，也有人說是像韓星白珍熙。

▲小泡芙和昭熙（左）、白珍熙誰比較像呢？（圖／翻攝自微博、IG）

小山竹

小山竹除了臉的輪廓本身圓之外，五官也大致偏圓，像是圓滾滾的眼睛、肉肉的鼻子，就連嘴巴也是小巧，和那種細長、邊邊角角明顯的五官比較不太一樣，當時節目剛播出不久時，就有網友聯想到在2008年北京奧運開幕上獻唱的林妙可。

▲小山竹、林妙可。（圖／翻攝自微博）

NeiNei

NeiNei是6個小朋友中年紀最大的，雖然家境富裕但沒有公主病，偶爾還會像爸爸吳尊一樣露出調皮的「八卦臉」，雖然第一眼看上去不是非常精緻的長相，但是相當秀氣、有靈氣，網友指她和日本女演員蒼井優氣質、眉眼間神韻相近，長大後長相很有可能像對方。

▲NeiNei、蒼井優。（圖／翻攝自微博、IG）

Max

個性溫和、年紀雖然小卻懂得保護姐姐的Max，整個人彷彿吳尊的翻版，網友普遍認為，長大後就是吳尊無誤！

▲吳尊和Max。（圖／翻攝吳尊微博）

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嗯哼, 爸爸去哪兒, 爸爸去哪兒5, Jaylerr, Jasper, 小泡芙, 小山竹, NeiNei, Max

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