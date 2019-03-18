ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

記者李玟儀／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前在節目上埋怨航空公司沒有通融，讓他和三女兒分隔兩個艙等，他因為心疼女兒，也希望有更多時間和女兒相處，才忍不住抱怨，不過輿論發酵後，他18日一早開直播，透露有小網紅私訊罵他，讓他氣炸：「我他X都快譙髒話了。」

▲▼吳宗憲不爽被小網紅斷章取義。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲吳宗憲不爽被小網紅斷章取義。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲一大早醒來看到臉書有未讀訊息，他說對方是一名拍短片的小網紅，「一個男的，連名字我都講不出來，就不知道哪裡來的那種爛咖。」他不滿對方斷章取義、隨便罵人，還說：「越來越討厭吳宗憲。」突如其來被批評，讓他忍不下這口氣。

請繼續往下閱讀...

在影片中吳宗憲說，出道幾十年來，在圈內的口碑有目共睹，「全台灣的媒體應該也覺得說，憲哥這個人是個好人。」他認為這麼多年來沒有做過什麼傷天害理的事情，卻莫名遭受批評，他說：「我是被某一個小網紅氣到...那種王八蛋，在那裡講什麼以後第四台到期就要退出。」認為對方斷章取義的行為很不可取。

▲吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

另外整起搭機事件，吳宗憲日前錄影時解釋父女分別搭商務艙和經濟艙，航程有10幾個小時，希望跟女兒「十指緊扣」聊天，「沒有要求特權。」他本來想換位子到經濟艙，也因為當天經濟艙全滿沒有換位，強調找女兒到商務艙並不是想貪餐點，只是因為Olivia在國外讀書，很珍惜父女相處的時間，搭機時有詢問座艙長能否現場刷卡讓女兒從經濟艙升等，但因為在機上才決定升等，票價會比較貴，讓憲哥覺得不合理，才會說出「我是凱子他爹。」

推薦閱讀

柯以柔4000萬新家曝光！　破冰郭宗坤被抓包「3寶駕駛違規」

柯以柔4000萬新家曝光！　破冰郭宗坤被抓包「3寶駕駛違規」

「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事

「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事

梁文音「悲慘童年」恨媽媽！　10歲父逝、母酗酒家暴甩巴掌

梁文音「悲慘童年」恨媽媽！　10歲父逝、母酗酒家暴甩巴掌

鈕承澤「1封誘騙簡訊」色拐被害者到絕境！　內容曝光揭性侵始末

鈕承澤「1封誘騙簡訊」色拐被害者到絕境！　內容曝光揭性侵始末

理科太太捲「違法代言」回台時間曝光　沉默4天經紀人回應了

理科太太捲「違法代言」回台時間曝光　沉默4天經紀人回應了

假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

唐綺陽運勢／水逆ing「3部分小心」！射手兩頭燒　4星座桃花注意

唐綺陽運勢／水逆ing「3部分小心」！射手兩頭燒　4星座桃花注意

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳宗憲, Sandy

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《RUN新聞》全新企劃韓星級餐車應援 幫大家探班你的男神女神
  2. 《玩很大》小鬼靈異照片發毛　「回來才發現怪怪的」
  3. 坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣
  4. 李敖罹腦瘤病逝1週年！　生前「憔悴病容」曝光
  5. 科幻片《沙丘魔堡》岳大夫「鎖定台灣男神」　合體水行俠、薩諾斯
  6. 2019上半年神劇出爐！《如此耀眼》第10集反轉結尾爆雞皮
  7. 小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
  8. 理科太太挨罰20萬元回應了！　「驚擾大家」2次抱歉：會更謹慎
  9. 村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書
  10. 鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366