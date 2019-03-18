小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

記者李玟儀／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前在節目上埋怨航空公司沒有通融，讓他和三女兒分隔兩個艙等，他因為心疼女兒，也希望有更多時間和女兒相處，才忍不住抱怨，不過輿論發酵後，他18日一早開直播，透露有小網紅私訊罵他，讓他氣炸：「我他X都快譙髒話了。」

▲吳宗憲不爽被小網紅斷章取義。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲一大早醒來看到臉書有未讀訊息，他說對方是一名拍短片的小網紅，「一個男的，連名字我都講不出來，就不知道哪裡來的那種爛咖。」他不滿對方斷章取義、隨便罵人，還說：「越來越討厭吳宗憲。」突如其來被批評，讓他忍不下這口氣。

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在影片中吳宗憲說，出道幾十年來，在圈內的口碑有目共睹，「全台灣的媒體應該也覺得說，憲哥這個人是個好人。」他認為這麼多年來沒有做過什麼傷天害理的事情，卻莫名遭受批評，他說：「我是被某一個小網紅氣到...那種王八蛋，在那裡講什麼以後第四台到期就要退出。」認為對方斷章取義的行為很不可取。

▲吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

另外整起搭機事件，吳宗憲日前錄影時解釋父女分別搭商務艙和經濟艙，航程有10幾個小時，希望跟女兒「十指緊扣」聊天，「沒有要求特權。」他本來想換位子到經濟艙，也因為當天經濟艙全滿沒有換位，強調找女兒到商務艙並不是想貪餐點，只是因為Olivia在國外讀書，很珍惜父女相處的時間，搭機時有詢問座艙長能否現場刷卡讓女兒從經濟艙升等，但因為在機上才決定升等，票價會比較貴，讓憲哥覺得不合理，才會說出「我是凱子他爹。」