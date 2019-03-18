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D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

記者李玟儀／綜合報導

南韓女星張紫妍遭逼「性招待」在2009年不堪痛苦上吊輕生，近日因為師妹尹智伍（音譯）作為證人，出書打算為她伸冤，讓此案再度受到矚目。有南韓媒體抽絲剝繭在18日再爆此案幕後的疑點，其中曾聲稱不認識張紫妍的演員李美淑，再度被指疑似是幕後推手。

▼張紫妍因被迫陪睡含恨自盡。（圖／翻攝自nate）

▲張紫妍。（圖／翻攝自韓網）

2013年張紫妍案開庭時，涉嫌逼張紫妍簽性招待協議書的李美淑出庭時，堅稱指控荒誕不實，更稱自己完全不認識張紫妍，同時要外界「別讓死者死後不安寧」，卻在步出法院時，被捕捉到臉上帶著不懷好意的奸笑，讓南韓網友不滿要求電視台封殺。

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時隔6年，韓媒《Dispatch》在18日報導張紫妍案件背後的相關細節疑點，稱李美淑因為對公司的收入分配不滿，打算離開，卻被抓到背著老公與小17歲的男公關發生不倫戀，這件醜聞因此成為把柄。

▲▼李美淑。（圖／CFP）

▲李美淑。（圖／CFP）

沒想到李美淑之後卻得知公司脅迫張紫妍性招待一事，她展開反擊，以此事要脅經紀公司。2009年年初，李美淑的經紀人騙張紫妍會幫她從性招待深淵中解救出來，因此騙對方寫下文件。李美淑拿到陪睡文件後，威脅公司成功脫身，同時搶先在不倫戀曝光前，爆出張紫妍被逼陪睡一事，張因此走上絕路。

事實上張紫妍一案疑點重重，2009年在家上吊自殺，遺書裡的「惡魔名單」遍及企業高層、媒體高層、演藝圈人士，但多年來卻只有1人被定罪，2018年3月因南韓「Me too」反性騷擾運動興起，她的憾事再度被掀出，超過20萬人向南韓青瓦台連署，此案因此重啟調查，卻因追溯期過了而無奈終結。

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關鍵字

張紫妍, Dispatch, D社, 李美淑

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