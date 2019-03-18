男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

記者李玟儀／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前為台南市議員謝龍介進行立委補選造勢時，現場狀況混亂，東森新聞台女記者與中天主播王又正因為卡位發生肢體衝突，因為碰觸部位敏感，雙方各自發文交鋒，在東森新聞台決定對王又正提告後，中天電視也發出聲明。

▲▼中天主播與東森女記者發生肢體衝突（中天視角）。（圖／翻攝自王又正臉書）

請繼續往下閱讀...

中天新聞聲明稿中高度肯定王又正表現優異、工作認真，認為當天因為現場採訪記者眾多，推擠難免會發生，即使王又正受傷仍堅守崗位，「詎料東森新聞該等記者卻無端指控扭曲事實，本台深表遺憾。」同時也強調針對相關網路霸凌攻擊等，將會協助並支持王又正提告。

另外聲明稿中亦提及，「本台並無所謂『中天護衛隊』。」針對東森新聞聲明中表示有「護衛隊」在現場推擠記者，中天稱這是無端的指控行為，將保留法律追訴權。

▲▼中天與東森記者在採訪時，發生肢體衝突（東森視角）。（圖／東森新聞）

事發當天，各家媒體為爭搶良好位置採訪韓國瑜，其中東森女記者與王又正分別往前擠，演變成「卡位戰」，影像被網友瘋狂轉發後，女記者以「職場暴力、公然性騷擾」為題發文，痛斥王又正以知名度扭曲事實，「王先生當時用手肘大力攻擊我的胸部，以及用手肘勒脖等動作，這難道不是對女性工作者的不尊重，公然施暴和性騷擾嗎？？」

事後，王又正也在臉書發文反擊，認為女記者用女性的自尊做文章，故意用不堪的字眼對他進行「道德綁架、人情謀殺」，也說自己遭到抹黑，當下的情況是女記者硬卡在韓國瑜及謝龍介中間，他為了將謝龍介拉到台前才會出現這樣的行為。

王又正說，女記者卡不到位便推擠，讓他差點跌倒，當他頂回去後就被以「暴力」、「她是女生」為由控訴，「我就要乖乖被他欺負？」「彼此都是同業，這種惡性競爭沒意思，我能體諒你們的壓力，我也從不會惡意攻擊任何人，但這次，你們的行徑，讓人忍無可忍。」目前雙方公司均發出聲明力挺員工。

中天新聞聲明全文：

1. 3月15日下午，本台記者王又正至台南麻豆謝龍介造勢現場進行採訪，報導新聞工作認真，表現優異，本台給予高度肯定。



2.王又正當日現場遭到東森新聞記者林姓等記者刻意推擠衝撞，採訪現場記者眾多，推擠本難免，王又正當場受傷卻忍辱負重堅守崗位完成採訪，詎料東森新聞該等記者卻無端指控扭曲事實，本台深表遺憾。



3.對於上述採訪施暴以及相關網路霸凌攻擊，本台予以嚴正譴責，並將支持及協助王又正提出告訴。



4.本台並無所謂<中天護衛隊>，對於該惡意及無端指控行為，將保留法律追訴權。

東森新聞聲明全文：

採訪施暴 網路攻擊 東森譴責暴力 支持記者提告



三月15日週五下午三時，台南立委補選造勢最後一天，本台三組記者前往台南麻豆池王府國民黨立委候選人謝龍介造勢現場進行採訪。



當高雄市長韓國瑜到場助選時，演講台上記者人數眾多，這時中天新聞台記者王又正持續近十秒以其右手肘對我台林姓女記者勒脖、撞胸，左手肘及身體則撞擊我台董姓女記者，另有「中天護衛隊」不明人士在場推擠記者，導致林姓女記者手腳多處瘀青、胸口疼痛，董姓女記者肋骨、雙手疼痛。



整起事件因各台都有即時連線報導，是非曲直有現場畫面可資佐證。但事件發生後，中天記者王又正不僅未道歉，還在同日晚上21:55、3月16日下午16:00、3月17日上午11:00於臉書連發三文汙衊我台受害記者。另同集團之中時電子報也顛倒黑白，於3月16日凌晨00:03發文指我台女記者「刻意衝撞中天主持人和記者」，這些言詞不只受害當事人無法接受，也引起其他目睹事實經過的新聞同業憤慨。



東森新聞台在事後第一時間即盡力協調同業維護採訪秩序，以理性態度溝通，然兩位受害女記者卻一再遭王又正及同集團電子報攻擊。



且採訪現場出現「中天護衛隊」不明人士為特定媒體排除障礙，他們既非主辦單位安排之媒體秩序維護人員，也未經所有媒體同意，為何可以站到演講台上隨意推擠各台記者、導致記者受傷？是誰給了這些不明人士如此巨大權力干涉、妨礙新聞採訪自由？



東森新聞台將支持、協助受傷的兩名女記者提告，並對暴力在前、非理性在後，一而再做出之惡意行為予以譴責。