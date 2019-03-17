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鈕承澤「1封誘騙簡訊」色拐被害者到絕境！　內容曝光揭性侵始末

娛樂中心／綜合報導

導演鈕承澤日前被指控性侵工作人員，案發那天一位女性帶被害者赴約，離開後，沒想到他獸性大發伸魔爪，不只被害者身心受創，主管也很自責，因此傳出主管夫妻向他要求60萬和解金。究竟這整起事件發生的來龍去脈為何，有看過起訴書的人士透露，關鍵在於一封簡訊。

▲鈕承澤。（圖／記者黃彥傑攝）

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據《蘋果日報》報導，一名看過起訴書的人士指出，鈕承澤過去曾多次約被害女子見面，只是一直以來都吃閉門羹，2018年11月23日，他雖然因為牙痛取消會議，卻又私下傳簡訊給被害者的女主管：「可以帶XX（指被害人）過來，但不要帶其他組員......。」

林姓主管因為有電影資料想讓鈕承澤過目，只好要求被害人一同前往，被害者出發前傳訊給朋友交代行蹤，還附上哭泣的表情符號，字裡行間滿是不安。當晚原本在鈕承澤住處的人離開後，只剩他們3人，從鈕承澤說的話中她誤會對方有意追求，加上對方強調很尊重女性，因此她先行離開，沒想到發生遺憾的事。

▲鈕承澤先前現身時曾拋下一句：「答案永遠只有一個。」（圖／ETtoday）

事情曝光後，女主管的丈夫周先生表示事發當天妻子在鈕承澤家，他則未到場，面對組員發生遺憾的事情，他說：「我必須要照顧她。」並強調整組士氣非常低落，但組員們保護受害人的立場一致，「充滿心疼、憤怒、傷心。」同時提到夫妻倆和鈕承澤認識很久了，沒想到對方卻傷害了信任。

至於傳聞中的60萬元，周先生澄清這筆錢不是遮口費，也不是和解金，而是站在女方角度出發，「她沒有工作，所以才擬定這個金額。」不過受害者拒收，另外他也曾透露事發後妻子的情緒不太好，但強調夫妻倆都會配合檢調單位傳喚。

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鈕承澤, 周志憲

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