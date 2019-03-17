「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事

記者李玟儀／綜合報導

南韓演藝圈近來風波不斷，鄭俊英涉嫌偷拍、散播性愛片的舉動，讓他頓時成了過街老鼠，網友痛罵行徑惡劣的同時，也有不少人探討南韓男尊女卑的社會現象。相較於鄭俊英等男星對女生極度不尊重的態度，羅志祥說過的話：「女生不是拿來分享的。」再度被翻出討論。

▲羅志祥：「女生不是拿來分享的。」（圖／翻攝自YouTube／18歲不睡）

羅志祥過去在《大學生了沒》節目中曾被問過私下會不會告訴好友現在交往的對象，進一步被問是不是好兄弟之間私下不能問有關的事，他坦言兄弟們私下的確「比較不會去聊女生」，納豆好奇地問，「聚會中不聊異性不會很悶嗎？」他表情嚴肅地說：「女生不是拿來分享的。」

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▲羅志祥2015年和好友錄製《大學生了沒》。（圖／翻攝自YouTube／18歲不睡）

羅志祥認為：「這個沒有辦法去聊，太私密，因為我們說過，女生以後會嫁人，亂分享的話這樣子不太好。」就是因為這段話，有網友稱讚小豬三觀正確：「朱碧石不愧是婦女之友。」同時也呼籲女生，如果不喜歡私下被討論，那在閨蜜聚會時，也同樣應該尊重男生，將心比心。

▲鄭俊英醜聞連爆，14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

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