假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

記者李玟儀／綜合報導

有些土生土長的台灣人特別喜歡「裝ABC」，黃小柔就透露曾遇過某位心儀對象一開口洋腔洋調，約會過幾次後越來越覺得不對勁，某次她和外婆用台語講電話，竟然被對方指責很low，她私下問男方的朋友才拆穿「假ABC真相」。

▲▼約會過幾次後，黃小柔發覺對方英文有點怪。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

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黃小柔在《一袋女王》中分享過去曾對ABC男生毫無抵抗力，曾有一個男生上前搭訕：「What's up. Can I have your number？」她給了對方聯繫方式後，雙方約會過幾次，但時間一長她察覺對方的英文好像怪怪的，總是說不出想講的單字，但又假裝自己是因為中文不好需要思考，有一次對方想表達「要不要吃吃看」的時候竟說出：「要不要eat eat.」讓她當場傻眼。

▲▼對方覺得說台語的女生很low-end。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

更扯的是，黃小柔某次和阿嬤用閩南語講電話時，男方竟告訴她：「我沒辦法接受妳這種土氣。」認為她說閩南語很土，對方覺得講台語的女生很台，希望她不要再說，對方過度的反應讓她更覺得奇怪，後來遇到一位雙方的共同的朋友，她終於解開心中的疑問。

▲▼黃小柔曾遇過一位心儀對象活在自己是ABC的幻想世界中。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

當時黃小柔詢問：「他是ABC嗎？」對方愣了一下表示：「我是知道他有去過國外，但他不是在那邊唸書啊！」進一步補充：「他有去玩啦，就是那種4天3夜的那種。」明明只是去旅遊，卻硬是要洋腔洋調假裝自己是ABC，令人匪夷所思的行徑讓黃小柔大翻白眼，但曖昧對象依舊堅持：「我覺得很多人喜歡毀謗我，但是我不介意。」之後惱羞成怒離開。