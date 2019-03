假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」

記者李玟儀/綜合報導

有些土生土長的台灣人特別喜歡「裝ABC」,黃小柔就透露曾遇過某位心儀對象一開口洋腔洋調,約會過幾次後越來越覺得不對勁,某次她和外婆用台語講電話,竟然被對方指責很low,她私下問男方的朋友才拆穿「假ABC真相」。

▲▼約會過幾次後,黃小柔發覺對方英文有點怪。(圖/翻攝自YouTube/一袋女王)

黃小柔在《一袋女王》中分享過去曾對ABC男生毫無抵抗力,曾有一個男生上前搭訕:「What's up. Can I have your number?」她給了對方聯繫方式後,雙方約會過幾次,但時間一長她察覺對方的英文好像怪怪的,總是說不出想講的單字,但又假裝自己是因為中文不好需要思考,有一次對方想表達「要不要吃吃看」的時候竟說出:「要不要eat eat.」讓她當場傻眼。

▲▼對方覺得說台語的女生很low-end。(圖/翻攝自YouTube/一袋女王)

更扯的是,黃小柔某次和阿嬤用閩南語講電話時,男方竟告訴她:「我沒辦法接受妳這種土氣。」認為她說閩南語很土,對方覺得講台語的女生很台,希望她不要再說,對方過度的反應讓她更覺得奇怪,後來遇到一位雙方的共同的朋友,她終於解開心中的疑問。

▲▼黃小柔曾遇過一位心儀對象活在自己是ABC的幻想世界中。(圖/翻攝自YouTube/一袋女王)

當時黃小柔詢問:「他是ABC嗎?」對方愣了一下表示:「我是知道他有去過國外,但他不是在那邊唸書啊!」進一步補充:「他有去玩啦,就是那種4天3夜的那種。」明明只是去旅遊,卻硬是要洋腔洋調假裝自己是ABC,令人匪夷所思的行徑讓黃小柔大翻白眼,但曖昧對象依舊堅持:「我覺得很多人喜歡毀謗我,但是我不介意。」之後惱羞成怒離開。