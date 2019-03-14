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Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男）最新一季正如火如荼錄製中，不過近日卻傳出意外，有民眾在13日晚間透露在醫院碰到Angelababy，對方背上還貼著姓名牌，應該是錄製中途受傷就醫。

▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

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▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

有網友13日晚上發文爆料：「朋友的朋友在鞍鋼總醫院碰到姐姐，到底發生什麼了？」照片中Baby在工作人員的陪同下就醫，身上穿著銀色外套，背上有名牌，和當天粉絲拍到的路透照穿著一樣，紮著兩隻辮子的她就醫時頭髮有些凌亂，應該是相當匆忙，不過因為就醫時只拍到背影，無法確定傷勢如何。

隨後有知情人士回應此事，「相信大家都看到醫院照片了，這裡說明一下，Baby剛剛錄節目手戳了。」照過X光之後確定骨頭沒有異狀，而是肌肉拉傷，但她沒有多休息，而是接著返回現場繼續拍攝，相當敬業，同時也安慰粉絲：「大家不用太擔心，會注意安全的。」

▲▼Baby錄影過程受傷。（圖／翻攝自微博）

▲Baby就醫時的服裝與拍攝現場粉絲拍到的樣子一樣。（圖／翻攝自微博）

《跑男》因為節目屬性的關係，錄製過程中很容易發生意外，Baby雖然是女生，但在拍攝時都是全力以赴，結果曾多次受傷，有粉絲就說她曾經因為錄影時骨折導致現在手指還有點彎，也曾被撞到流鼻血，在生理期下水更是習以為常，不過不論發生什麼事她從來沒有說過，這次受傷就醫被偶遇卻遭酸民攻擊，令粉絲很心疼。

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Angelababy, Baby, 跑男, 奔跑吧

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