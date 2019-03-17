柯以柔4000萬新家曝光！　破冰郭宗坤被抓包「3寶駕駛違規」

娛樂中心／綜合報導

名廚郭宗坤與柯以柔的離婚官司還沒有最終結果，人卻因為心室有血塊，前段時間被送進加護病房，直到13日下午才傳出病情好轉的消息。在身體出狀況後，柯以柔曾表示「了解情況中」，但他卻因為不希望妻女擔心，拒絕小孩探病，夫妻倆家務事再度浮上檯面。

▲柯以柔婚變後搬進位於汐止價值4000萬的新家。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

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據《蘋果日報》報導，外傳柯以柔與郭宗坤聯絡得透過律師，她16日否認：「其實跟郭宗坤都有透過訊息聯繫。」對方因為在加護病房不適合探病，也不希望病容讓小孩看到，因此暫時沒有見面，由此看來夫妻倆目前應該算是破冰了。

另外，柯以柔被曝光駕駛283萬的Volvo休旅車返回價值近4000萬的汐止新家，顯見在事業的表現絲毫不受家事影響，荷包依舊賺滿滿，只是交通法規似乎需要好好補強，返家過程中她被拍到違規並排停車、違規迴轉，對此她表示未來會小心不再違規。

過去周刊曾報導柯以柔的理財撇步是「錢滾錢」，她坦言年輕時完全不懂理財，每個月會花小錢買喜歡的東西，剩餘的就放在銀行裡，每個月利息不多，直到朋友提醒她才開始認真研究，像是投資債券、股票、基金及房地產，用第一個100萬漸漸累積到千萬財富，不過她也提醒，投資一定要做足功課，才不會到頭來一場空。