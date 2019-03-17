ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星許凱藉《延禧攻略》走紅，出名後生活中面臨的最大問題是遭到瘋狂的粉絲騷擾，先前曾發生粉絲當面笑鬧要脅沒拍到正面就要打人，之後又有人半夜按門鈴，讓他不堪其擾，雖然曾發文勸告，但完全沒有發揮制止效果，最近在機場他的手機因為粉絲推擠摔碎、包包遺落，粉絲卻只是在一旁圍觀笑。

▲許凱打球影片出現女生聲音。（圖／翻攝自微博／許凱）

▲許凱以癡情的「傅恆」一角走紅。（圖／翻攝自微博／許凱）

請繼續往下閱讀...

網友爆料許凱在機場時，因為粉絲秩序混亂，他的手機被擠掉踩碎，在休息室時也是一群人圍著拍照、錄影、嘻笑，甚至是去上廁所也有人跟著，不只如此，隨身包包因為人太多而遺落，更有人趁機強迫他一起自拍。

影片中許凱拿著摔碎的手機看，雖然戴著口罩，無法看到完整的表情，但從眉眼之間的反應來看，他沒有生氣只是苦笑，低著頭無奈處理碎掉的手機。他的慘狀連網友都看不下去，批評粉絲行為太誇張，彷彿一群飢渴的餓狼，「在你們偶像前做個淑女不好嗎？」

▲▼許凱手機被踩碎也只是苦笑。（圖／翻攝自微博）

▲許凱手機被踩碎也只是苦笑。（圖／翻攝自微博）

事實上在1個月前，許凱曾在凌晨發文：「我不知道是哪幾位粉絲，但是不要再敲我門，或者點外賣來了...，相互尊重一下，可以嗎？」由此可見私生飯無所不用其極，想介入偶像的生活中，卻嚴重影響偶像的作息，他無力反擊只能發文勸告，網友嘆偶像因為不堪其擾發微博，有時反倒讓私生覺得自己行為有成果而得到快感，果然他發文不久後就刪除，網友感嘆：「好卑微的一個男的。」

▲許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）

粉絲行為得寸進尺其實不是第一次，在《延禧》播出爆紅後，許凱某個夜裡結束行程，在工作人員的陪伴下準備驅車離開，他站在車邊雙手合十，客氣地向大家說：「謝謝，謝謝，辛苦了。」四周相機快門聲此起彼落，語畢側身想離開的時候，卻有粉絲嘻笑大喊：「還有這兒沒拍到，拍不到打爆狗頭！」揚言沒拍到正面就要打人。

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆

推薦閱讀

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

Angelababy錄《跑男》受傷！　中途緊急送醫「病況曝光」

郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人

郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

《還珠》令妃20年後變這樣！「皇室4大咖」站一排　網跪：她都沒變

《還珠》令妃20年後變這樣！「皇室4大咖」站一排　網跪：她都沒變

粉絲狂傳「清宮末代照」她99%撞臉HowHow！網看傻笑瘋：後勁超強

粉絲狂傳「清宮末代照」她99%撞臉HowHow！網看傻笑瘋：後勁超強

小5生在校看到彩虹旗..媽痛哭　吳慷仁「是否太遲？」悔揭慚愧童年

小5生在校看到彩虹旗..媽痛哭　吳慷仁「是否太遲？」悔揭慚愧童年

女星心機抖腳「露該邊雙腿開合」　小優目睹傻眼：都看到顏色！

女星心機抖腳「露該邊雙腿開合」　小優目睹傻眼：都看到顏色！

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光

《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許凱, 私生飯, 延禧攻略, 富察傅恆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鈕承澤性侵不舉　爆「抓住軟弱ＯＯ」：妳親他！妳親他！
  2. 米津玄師、HYDE、初音都要來！2019日本歌手台灣開唱懶人包
  3. C羅「IG滑到比基尼辣模」秒私訊　露骨調情：下次進球就吃妳屁股
  4. 李友廷媽印臉書照發親友　他羞爆：現在沒人做簽名照了啦
  5. 隋棠陪Max盪鞦韆…下秒驚喊「小心」！　象山站旁公園玩全被拍
  6. 私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼
  7. 快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」
  8. 《下一站，幸福》10年了！　吳慷仁曬「慕橙小樂家合照」網：好懷念啊～
  9. 《反骨》凡凡北車密會2男　「隱藏男友」疑露餡曝光
  10. 巧遇鹿晗、鄧超打球　網一看「關曉彤場邊乖巧等待」：交往1年半還這麼甜！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366