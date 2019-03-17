私生飯「尾隨上廁所」　許凱手機被踩碎..5慘狀網傻眼：一群餓狼

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星許凱藉《延禧攻略》走紅，出名後生活中面臨的最大問題是遭到瘋狂的粉絲騷擾，先前曾發生粉絲當面笑鬧要脅沒拍到正面就要打人，之後又有人半夜按門鈴，讓他不堪其擾，雖然曾發文勸告，但完全沒有發揮制止效果，最近在機場他的手機因為粉絲推擠摔碎、包包遺落，粉絲卻只是在一旁圍觀笑。

▲許凱以癡情的「傅恆」一角走紅。（圖／翻攝自微博／許凱）

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網友爆料許凱在機場時，因為粉絲秩序混亂，他的手機被擠掉踩碎，在休息室時也是一群人圍著拍照、錄影、嘻笑，甚至是去上廁所也有人跟著，不只如此，隨身包包因為人太多而遺落，更有人趁機強迫他一起自拍。

影片中許凱拿著摔碎的手機看，雖然戴著口罩，無法看到完整的表情，但從眉眼之間的反應來看，他沒有生氣只是苦笑，低著頭無奈處理碎掉的手機。他的慘狀連網友都看不下去，批評粉絲行為太誇張，彷彿一群飢渴的餓狼，「在你們偶像前做個淑女不好嗎？」

▲許凱手機被踩碎也只是苦笑。（圖／翻攝自微博）

事實上在1個月前，許凱曾在凌晨發文：「我不知道是哪幾位粉絲，但是不要再敲我門，或者點外賣來了...，相互尊重一下，可以嗎？」由此可見私生飯無所不用其極，想介入偶像的生活中，卻嚴重影響偶像的作息，他無力反擊只能發文勸告，網友嘆偶像因為不堪其擾發微博，有時反倒讓私生覺得自己行為有成果而得到快感，果然他發文不久後就刪除，網友感嘆：「好卑微的一個男的。」

▲許凱半夜被私生飯騷擾。（圖／翻攝自微博）

粉絲行為得寸進尺其實不是第一次，在《延禧》播出爆紅後，許凱某個夜裡結束行程，在工作人員的陪伴下準備驅車離開，他站在車邊雙手合十，客氣地向大家說：「謝謝，謝謝，辛苦了。」四周相機快門聲此起彼落，語畢側身想離開的時候，卻有粉絲嘻笑大喊：「還有這兒沒拍到，拍不到打爆狗頭！」揚言沒拍到正面就要打人。