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小5生在校看到彩虹旗..媽痛哭　吳慷仁「是否太遲？」悔揭慚愧童年

記者李玟儀／綜合報導

教育部12日召開「性別平等教育施行細則第13條修正草案諮詢會議」，下一代幸福聯盟及相關家長團體率眾到場抗議，有位家長聲淚俱下控訴：「我不懂美術課為什麼要上性別平等！」不滿在學校出現彩虹旗，這段畫面在網路上傳開後，網友各自表達看法，吳慷仁也用自身的經歷來探討，性別教育的必要性。

吳慷仁在臉書寫下：「看見在鏡頭面前流下眼淚的家長，我就想著，我自己可能更不想見到一些孩子在不久的未來，被『性別歧視』霸凌後留下的眼淚。」

▲▼吳慷仁。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

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▲媽媽淚灑教育部，不解：「為什麼要上性別教育？」（圖／翻攝自吳慷仁、劉宇臉書）

看到影片中的家長表示自己小5的孩子在校看到彩虹旗，不解問：「小5學生有必要上這種課程嗎？」吳慷仁認為現在這個世代，小學5年級的年紀早就懂很多事了，如果家長、校方選擇「避而不談」，等到孩子開始對同性、異性產生好奇時才做判斷，「是否已經太遲了呢？」他認為應該給孩子「知的權利」。

吳慷仁以自身為例，國小時曾傷害過其他同學，拉女同學裙子、和朋友欺負比較女性化的男同學，笑對方是娘娘腔，這些幼稚的舉動，如今長大後再回想起來，其實非常不妥，「當時我不知道那些動作是侵犯女生的自由，我不知道會讓她感到不舒服，我不知道我們的譏笑會傷害那個男同學，我也不知道他其實跟我們一樣，只是他很勇敢的說出了自己是喜歡男孩子的性向。」

▲▼吳慷仁。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

▲吳慷仁發表看法。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

每當想起小時候的事，吳慷仁就為自己的惡作劇感到慚愧、懊悔，擔心是否為自己的行為，導致被欺負的同學們在成長過程中留下陰影，也因此他不敢想像如果有一天自己的孩子也如法炮製，或是被欺負，那孩子留下的淚水除了傷痛之外，是否也包含了埋怨大人沒有事先提醒過他們。

讓每個孩子都能被呵護、被愛，這份責任大人們責無旁貸，「但愛著他們的我們不應該把孩子養在楚門的世界，您覺得呢？」

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吳慷仁, 性平教育, 性別平等, 彩虹旗, 同志

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