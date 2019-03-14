郭宗坤「外遇鐵證」密友爆內幕！　還原出軌現場：不只2個人

娛樂中心／綜合報導

名廚郭宗坤與柯以柔的離婚官司還沒有最終結果，人卻因為心室出現血塊而住進加護病房，情況一度不太樂觀，還好13日好轉。只是因為前段時間的婚變風波，網友看法幾乎一面倒，密友不捨他被酸言酸語攻擊，出聲爆料內幕。

▲有密友跳出來為郭宗坤發聲。（圖／翻攝自郭宗坤、柯以柔臉書）

請繼續往下閱讀...

郭宗坤2017年被爆和女員工Moe疑似密切來往，兩人相約出遊，他更在餐廳打烊後到女方住處過夜，事件曝光後，他成為外遇渣男，而柯以柔也因為心碎想結束6年婚姻，但他不斷喊話希望給孩子一個完整個家，希望夫妻倆能再重新來過。

不過據《三立新聞》報導，有密友跳出來爆料內幕，稱當時週刊拍到郭宗坤外遇的照片被動了手腳，密友說當時拜託對方幫忙一個活動，明明自己也在場，但照片刊登後他卻消失，他心疼男方被輿論攻擊，「郭宗坤今天生死交關，剛好我知道真相，如果我不想盡辦法救，那我跟罔顧人命有何不同？」

此外密友也說，郭宗坤在事情爆發後每天以淚洗面、心情低落，希望藉由他出面為好友說話，讓對方承受的壓力可以小一點，「當輿論不支持他、醫療系統不支持他、他又自暴自棄，然後就死掉了。」希望郭宗坤勇敢對抗病魔。

▲郭宗坤診療單。（圖／翻攝自臉書／郭宗坤）

郭宗坤13日在臉書PO出診療單，透露日前接受診斷的狀況，除了有左心室血栓、下肢動脈急性栓塞、心衰竭等3種病症，還被醫生標註心臟功能極差，一度病危。不過，他現在已經度過危險期，因此親自出面感謝大家關心，並承諾：「很快休養好，回店為大家服務。」