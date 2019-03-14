快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

記者李玟儀／綜合報導

南韓團體HIGHLIGHT的才子龍俊亨捲入勝利與鄭俊英「老司機群組」醜聞，他原先表示有對話，但否認在群組中，不過連日來認知到事件嚴重性，特別是以證人身分接受調查後，經過考量為了維護團體的形象，在14日做出退團決定。

►看更多鄭俊英相關新聞

▲龍俊亨承認看過鄭俊英散播的不法影片。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

請繼續往下閱讀...

龍俊亨日前被爆是「老司機群組」一員時，曾發文解釋當時鄭俊英向他透露自己拍攝的性愛影片被抓到了，他確實回了一句：「被女方嗎？」但否認是在所謂的「老司機群組」，而是私人一對一的對話，對於報導把他跟群組連結，「前後時間編排後的報導內容，全部都不是事實，我聽到這些報導的當下，連當時有發生這些事的認知都沒有。」

▲龍俊亨14日發文。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

不過3天後事件有了不一樣的走向，14日在Instagram發文承認自己看過相關的影片，對於當時沒有立刻阻止鄭俊英的不法行為感到抱歉，雖然沒有偷拍、散播相關影片，但他在經過事件調查後，認知到事件的嚴重性，決定承擔責任，防止團體的形象受損，在與公司商議後，即日起退出團體。

龍俊亨文中提到，在2015年年末和鄭俊英喝酒後，對方提到有「影片」，當時他雖然沒有收到對方口中的影片，但曾收過其他的，同時雙方也有過不適當的對話，他反省：「這些行為都是不道德的行為，明明是犯罪、違法行為，卻因為得過且過的心態未加以制止，這是我的錯誤。」

▲▼龍俊亨認為自己的行為愧對成員及粉絲的信任與支持，即日起退團。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

在13日接受證人調查後，龍俊亨如實交代自己所知道的部分協助調查，透過這次機會清楚認知到過去犯下的過錯，雖然未曾偷拍、散播，和鄭俊英也只是偶爾問候的關係，但因為自己的言行對受害者的傷害已經造成，他自認愧對於團員及粉絲的信任及支持，「因為這樣事情辜負了大家，真的很抱歉。」

龍俊亨的經紀公司Around US也發表聲明，表示龍俊亨13日在接受證人調查後，強烈認知過去行徑道德敗壞，對於言行讓許多人失望感到抱歉，在經過深刻的反省之後，清楚了解這件事不能被原諒，也認為自己破壞了成員及粉絲的信任，為了承擔責任選擇退出，同時公司也為日前沒有查明事實就做出倉促的官方聲明致歉。