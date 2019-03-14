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女星心機抖腳「露該邊雙腿開合」　小優目睹傻眼：都看到顏色！

記者李玟儀／綜合報導

演藝圈宛如後宮翻版，女星們為求鏡頭各種心機、手段都派上用場，最常見的一招就是露底褲、掉肩帶。小優說起初以為是不小心，後來見識到某位女星的招數，才真正大開眼界！

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼某女星會故意在胸前縫兩針，讓深邃事業線露好露滿。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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小優在《小明星大跟班》上分享親眼見過某位女星每次上節目，穿的一定是最細的肩帶，感覺隨時都可能斷掉，胸前深V開好開滿，還會使出小心機刻意「縫兩針」，讓領口可以更低、事業線露得更長。

起初小優以為對方快走光了，好心提醒：「XXX，我幫妳調一下喔，因為這感覺快掉了。」她出手幫對方調緊小可愛的肩帶，沒想到對方立刻變臉，嘴上雖然說著謝謝，但臉上露出不悅的神情，她才意識到原來自己無意間把對方處心積慮喬好的「黃金角度」毀了。

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲小優擔心女星走光幫忙喬，結果被白眼。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

現場包含王思佳、劉雨柔在內的藝人對該女星的行為都說見多了，反而戲稱小優的行為太白目，「她恨死妳了！」就連吳宗憲也說：「有心機的是妳吧！」但小優接著說最誇張的不是故意掉肩帶，而是該女星還會刻意穿很短的褲子又露底褲。

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小優親眼目睹女星露底褲，還當著製作人的面腿部開合。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小優爆料對方經常穿很短的「該邊褲」，褲子長度基本上就到胯下附近，而且沒穿安全褲，坐下的時候腳開開，她親眼見證：「我都看得到顏色！」對方跟製作人討論時，雙腿還會時不時開合，超荒唐的行徑讓全場笑到崩潰。

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