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哈孝遠當上「美國電影男主角」！　秘密消失台螢光幕1個月

娛樂中心／綜合報導

男星哈孝遠從籃球好手退役，轉戰演藝圈表現亮眼，不僅橫跨戲劇、綜藝，近來更將演藝觸角伸往美國電影界，傳出先前在台灣螢光幕前消失1個月，就是為了到美國拍片，將在4月參加首映，而新婚老婆預產期同樣也在該月份，可以說是愛情、事業兩得意。

▲哈孝遠被相中成為美國電影《LUCKY GRANMA》的男主角。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

▲哈孝遠演藝事業遍及綜藝、戲劇和電影。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

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哈孝遠轉戰演藝圈後，成為各大綜藝節目常客，如今也是節目《綜藝3國智》主持人，幽默風趣的性格，深受大票粉絲喜愛。不僅如此，他從2015年開始接觸拍戲，在《必娶女人》、《翻牆的記憶》、《實習醫師鬥格》，2017年更憑藉《酸甜之味》入圍金鐘獎新人獎項，演技備受肯定。

▲哈孝遠被相中成為美國電影《LUCKY GRANMA》的男主角。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

▲哈孝遠即將在4月升格當爸。（圖／翻攝自哈孝遠臉書）

前陣子，哈孝遠雙喜臨門，2018年9月和瑄瑄登記結婚，老婆懷孕預產期在2019年4月，他去年底從台灣螢光幕前消失整整近1個月，當時對外稱是要照顧老婆，不過其實另有秘密行程。據《蘋果日報》報導，他在因緣際會下，意外成為了美國電影《LUCKY GRANMA》的男主角，最初，因為擁有高大威猛身材，導演一看見他的照片，便立刻決定要找他試鏡，在片中，他則是飾演華裔保鑣的角色。

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