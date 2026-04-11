《浪姐7》爆黑箱！選手當眾嗆節目組：容不下不公　臭臉「拒配合流程」

記者田暐瑋／綜合報導

《乘風2026》（浪姐7）近期播出引起熱烈討論，被抓包出現對嘴假唱之外，淘汰賽制也引發爭議，連奧運冠軍選手王濛都當場臭臉，拒絕配合流程，正面槓上節目組，影片曝光後引起網友大讚：「不愧是看不得黑箱的運動家！」

▲王濛拒絕站起身。（圖／翻攝自微博）



在最新一集中，孫怡帶領的團隊在總分上以845分高於闞清子隊的822分，但因隊長之間的PK，孫怡卻以423票輸給闞清子的468票，根據敗隊內部淘汰的規則，孫怡的隊員趙子琪被淘汰，而孫怡隊被證實是全開麥真唱，且表現穩定，但闞清子組被質疑墊音假唱，投票結果與現場實力反差明顯，遭現場觀眾高呼「黑箱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王濛拒絕站起身。（圖／翻攝自微博）



對此，同為參賽者的奧運冠軍王濛公開表達不滿，全程冷臉拒絕起立，即使一旁的女星試圖把她拉起，但她仍堅決不從，並在接受媒體訪問時強調，作為運動員無法容忍任何形式的規則不公。最令人難過的是孫怡崩潰，結果公布的瞬間當場紅了眼，哭著自責拖累全隊，念出淘汰結果時幾度哽咽。

▲孫怡隊和闞清子隊對決掀爭議。（圖／翻攝自微博）

