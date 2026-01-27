剪過腰髮有禁忌！媽「硬幫剪第一刀」慘變狗啃 大元傻眼：太大撮了

記者潘慧中／綜合報導

大元（林艾璇）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她26日便在社群平台記錄下媽媽幫忙剪頭髮的趣事，只不過，一看成果「我直接嚇到」！

▲大元透露媽媽硬要幫她剪第一刀。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



大元表示根據民間習俗，頭髮若留到及腰長度，修剪前必須看日子挑選吉時。但因為她預計前往髮廊修整髮型的日期恰巧不是好日子，為了化解這個禁忌，她採納了熱心網友提供的「破解妙招」，也就是在吉日當天先自己動手剪下一刀，象徵剪髮儀式已經啟動，之後再去給設計師大修便無大礙。

▲大元曝光頭髮局部狗啃照。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



不過，這場「儀式」卻發生了搞笑插曲。大元透露，媽媽堅持要親自操刀幫她進行這關鍵的「第一刀」。殊不知媽媽下手毫不手軟，讓她瞬間受到驚嚇，看著手中那束厚厚的頭髮，忍不住驚呼：「未免也太大一撮吧！！！！！昏倒！」

▲大元原本留了好長的頭髮。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



從大元曝光的照片中可見，那一刀剪得參差不齊，髮尾呈現極不自然的斷層，明顯缺了一大角。她看著這宛如災難現場的頭髮，傻眼自嘲「根本是狗啃的」，同時也忍不住擔心起後續接手的髮型設計師的心情，「設計師會不會傻眼？」母女倆逗趣的互動引發網友熱議。