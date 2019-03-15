郭碧婷爆「熱戀龍五帥兒」好事近！　小倆口現身飯店見父母

娛樂中心／綜合報導

藝人郭碧婷和向佐在大陸真人秀《最美好的時光》被湊成CP，屢次出入親密都被拍到，雖然一直沒有正面認愛，但態度一直很大方，這次又被拍到出席男方家庭聚會，彷彿好事將近！

▲郭碧婷近年的事業重心主要放在大陸。（圖／翻攝自郭碧婷微博）

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據《蘋果日報》報導，「龍五」向華強13日在寒舍艾麗酒店舉辦向家宴會，在飯店各廳介紹的螢幕上還可以看見「向先生晚宴 18：30－21：30 THE MAPLE楓」的資訊，夫妻倆先行上樓後。大兒子向佐和郭碧婷也一前一後抵達，看來彼此都已經相當熟識，郭碧婷面對男方親友們看起來也相當自在，讓人不免想「好事是不是近了」，經紀人對此回應還沒有聽說。

▲郭碧婷出席向佐家的家庭聚會。（圖／翻攝自郭碧婷、向佐微博）

事實上，郭碧婷2018年參加陸綜《最美的時光》，該綜藝是個親子關係相處真人秀節目，郭碧婷與爸爸出席節目，而向佐則與媽媽一同出席。節目中，郭碧婷和向佐被眾人湊成一對，兩人在節目中的互動也散發著各種粉紅泡泡，甜蜜指數破表。

郭碧婷和向佐沒有因為節目結束而斷了緣分，上個月24日被發現小倆口現身印度機場，過海關後就馬上十指緊扣。向佐的媽媽2月27日也曾在微博上傳兒子和郭碧婷的合照並附上數顆彩色愛心，對兒子女友看起來非常滿意。

▲陸綜《最美的時光》節目片段。（圖／翻攝自騰訊網）