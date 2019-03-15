好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

記者李湘文／綜合報導

英國主持人詹姆斯柯登（James Corden）經常搞笑惡整別人，最近又把腦筋動到好友貝克漢（David Beckham）身上，安排了一場「隱藏攝影機」計畫！他偷偷找人打造一尊醜石膏像，裝作是要展出的貝克漢雕像，並邀請本尊到場搶先看，藉機偷錄對方的反應，得到的結果被粉絲讚爆！

▲詹姆斯柯登找人製作醜雕像惡整貝克漢。（圖／翻攝自YouTube）

洛杉磯銀河隊（Los Angeles Galaxy）為了感謝貝克漢，宣布要為他打造一尊銅像，並且放在體育館外面展示。然而，詹姆斯柯登抓住這個機會，提早2個月找人造假，用石膏做出一尊醜化塑像，把下巴拉長、眼珠放歪，屁股更是故意做得特別大，藉此測試貝克漢看到之後的反應。

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▲貝克漢被惡整做成醜雕像。（圖／翻攝自YouTube）

為了讓謊言更精彩，詹姆斯柯登還找來一票臨時演員，假裝是塑像師、工作人員和嘉賓，舉辦了一場假的「揭幕派對」。貝克漢完全被蒙在鼓裡，還跟大家談笑交際，然而在看到布幕被揭開、醜陋的雕像出現在眼前後，他的笑容就逐漸變得僵硬，連鼓掌都顯得不情願，顯然對這個雕像很不滿意。

▲貝克漢看到醜雕像，笑容漸漸僵硬。（圖／翻攝自YouTube）

對此，貝克漢委婉提出質疑：「這跟我之前在芝加哥看到的不太一樣。」假的塑像師則一本正經辯解，強調這是為了表現出動態感，並要他換個角度再看看。貝克漢起初還是努力保持微笑，客氣指出下巴、眼睛、屁股和手臂都不對勁：「看起來真的跟我完全不像。」漸漸的，他收起笑容，開始嚴肅抗議「我真的不知道這要怎麼展示出去」。

▲貝克漢要求中斷錄影，嚴肅跟製作雕像的人談話。（圖／翻攝自YouTube）

因為談話不順利，貝克漢最後要求停止錄影，但在他不知道的地方，隱藏攝影機還是繼續拍攝。貝克漢在以為錄影中斷後，無奈向「塑像師」說道：「很幸運我的小孩不會來，因為如果我的小孩看到雕像，我覺得他們會哭。」雖然生氣，但他依然保持風度，甚至為自己的冒犯道歉，委婉表達「這對我來說是件大事」，希望對方理解自己的反應。

最後，假工作團隊叫來雙叉車，打算把這座雕像移出現場，卻在挪動的時候打碎了它，詹姆斯柯登也在此時衝出來，揭開這整起騙局。貝克漢嚇得脫口爆出好幾句髒話，這才恍然大悟，不但不生氣了，還笑呵呵地跟好友擁抱，事後甚至在自己的Instagram幫忙宣傳，要大家記得看這支影片：「到現在還在笑，我完全被柯登整了！」

▲貝克漢得知自己被騙笑歪了。（圖／翻攝自YouTube）

影片曝光後，許多網友也都哈哈大笑，更稱讚貝克漢的人品超棒，在這個隱藏攝影機計畫中，完全看到他私下高EQ的一面，「貝克漢真的很紳士、冷靜且有禮貌，就算他心中可能在暴怒」、「我愛他掌控這場面的方式，就算他已經這麼生氣」、「他是一個真正的紳士」。