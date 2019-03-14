女星水上樂園錄影走光！　夾氣球嗲喊「啊啊啊～」兩顆全掉出來

記者劉宜庭／綜合報導

為搶鏡頭不擇手段？！劉雨柔近來上節目爆料，某次在水上樂園出外景錄影時，發現有女星疑似為了搶鏡頭，不惜刻意走光胸前重要2點，讓站在一旁親眼目睹的她，也忍不住驚嘆：「這真的很厲害。」

▲劉雨柔爆料，遇過女星為搶鏡頭故意走光。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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在節目《小明星大跟班》上，劉雨柔描述過去某次在水上樂園出外景，女生大部分穿著比基尼亮相。她透露，越有名氣的人，通常會站在中間、靠近主持人的位置，反之，站越外面就越沒有名氣，當時自己也並非站正中間，「我可能站靠旁邊一點，然後旁邊又有更多那種比較叫不出名字的這樣。」

這時候，劉雨柔發現，身旁女星出現詭異行徑，「我就看到其中一個女的，因為她沒有穿外罩，她就穿一個比基尼，是那種可以調整的，她就在旁邊一直這樣調。」眼見對方一直將比基尼的布往外拉，她心中頓時冒出許多問號：「我想說她在幹嘛，是（比基尼）跑掉了嗎？」

▲劉雨柔模擬該名女星玩夾氣球的過程。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

結果，當輪到要玩「夾氣球」遊戲時，該名女星突然主動說：「我要玩、我要玩！」據劉雨柔說法，該位女星一邊用胸部夾氣球，一邊嗲喊：「啊～啊～啊～！」最後，劉雨柔目睹對方整個泳裝大移位，「然後兩顆乳就掉出來，她完全沒有貼胸貼！」

更誇張的是，劉雨柔當下就站在旁邊，親眼目睹女星走光時的表情與反應，發現對方鎮定地往胸部看了好幾秒，才突然叫了出來，她傻眼表示：「我想說，妳沒有看過它嗎？妳這麼陌生？要看這麼久？」

▲劉雨柔模仿女星走光當下的表情和反應。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）