《還珠》令妃20年後變這樣！「皇室4大咖」站一排　網跪：她都沒變

記者李玟儀／綜合報導

戲劇《還珠格格》在1998年開播第一部，就此開始《還珠》盛世，即使後來曾在2011年再拍新版，粉絲心中最經典的依舊是趙薇版本的，當年的主要演員趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋也因此成為好友，經常可見合體畫面，不過這次齊聚一堂的「老班底」不是他們，竟然是老佛爺、皇阿瑪、令妃跟晴兒。

▲《還珠》主演再度合體。（圖／翻攝自微博）



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《還珠》捧紅不少演員，但成就這部戲的其實不只趙薇等人，所有出現在紫禁城裡的老老少少都是觀眾回憶裡的一部份，像是張鐵林飾演的「皇阿瑪」，已經是皇帝的代名詞，只要講到乾隆很難不想到張鐵林，其他像是令妃、皇后、老佛爺、晴兒、容嬤嬤也都是觀眾心目中的經典角色。

時隔21年，在綜藝《王牌對王牌》中，皇阿瑪、老佛爺、令妃、晴兒合體了，雖然過了很多年，但當4人並肩站在一起，和當年電視上出現的畫面沒有太多改變，特別是老佛爺和晴兒的互動橋段，如同電視劇再現，有網友看到晴兒哭倒在老佛爺懷裡的片段，瞬間回憶湧上：「完全是當年晴兒要跟簫劍走，拜別老佛爺的樣子！」

▲這一幕彷彿當年電視劇畫面再現。（圖／翻攝自微博）

多年不見的晴兒本名王豔，走紅後沒有持續在演藝圈裡大量活動，而是嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，並定居在北京，多年後等孩子稍大了，才又漸漸露面，前段時間在《上新了故宮》露臉，扮演乾隆的「富察皇后」，官宣時形容故宮是「隔壁鄰居」，也證實了先前豪宅的傳言。

▲即使過了20年，晴兒沒有太多改變。（圖／翻攝自微博）

當年在劇中溫婉的令妃娘娘由趙麗娟飾演，前段時間夯劇《歡樂頌2》播出時，有眼尖網友發現，劇中飾演包奕凡媽媽的演員，竟然就是好久不見的趙麗娟，現在的她較過去豐腴了一點，不過風韻猶存，舉手投足間依然優雅，觀眾見狀雖然無法在第一時間就認出，仍驚呼「覺得眼熟」。

▲《還珠》令妃20年後在《歡樂頌2》中飾演包奕凡的媽媽。（圖／翻攝自微博）