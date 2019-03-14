李千那突PO文：特別的日子！穿情侶裝同框李昶俊…「十指緊扣」甜炸❤

記者許皓婷／綜合報導

藝人李千那2014年傳出和ECHO（李昶俊）交往，小倆口一開始打死不認，一度傳出分手消息，但近年戀情逐漸化暗為明，現在更愛得大方，14日迎來白色情人節，她更在IG上PO出兩人同框影片，閃瞎一大票網友。

▲李千那、李昶俊2014年爆出戀情。（圖／翻攝自IG／李千那、李昶俊）



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14日正值白色情人節，李千那在IG大方告白：「情人節不是只給情侶過的，是跟重要的人，只要開心就是幸福，今天是特別的日子，特別跟你們分享。」並PO出和男友李昶俊拍的影片，只見小倆口笑得燦爛，穿著情侶裝外套入鏡，還一起手比愛心，最後更十指緊扣，畫面中充滿粉紅泡泡。

▲李千那、李昶俊情人節合體放閃。（圖／翻攝自IG／李千那）



而李千那大方告白後，李昶俊也在IG上PO出影片，更特地寫下：「5週年紀念。」剛好和2014年爆出熱戀的時間點不謀而合，證實小倆口的戀情並未見光死，也讓網友看了直呼：「畫面全是白的」、「好甜好幸福」、「太閃了」、「好俏皮可愛喔」。

事實上，李昶俊2014年和李千那傳出緋聞後，當時戀情一曝光，就傳出他用簡訊提出分手，但他後來發行的歌曲《我愛你更愛我自己》，坦承是為李千那所寫的歌，不只把對方名字寫進歌詞，還邀來女方擔任MV導演，引發關注，女主角更曾轉發該首歌曲，並寫下「五年前的生日禮物，謝謝你。終於完成MV，好感動！！」

【李千那IG全文】

情人節不是只給情侶過的，

是跟重要的人，

只要開心就是幸福，

今天是特別的日子，

特別跟你們分享。

手勢舞蹈快來跟風，

如果你們有拍影片，

記得Tag我們喔。