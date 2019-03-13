前妻哭完還笑著送劉至翰回家！　「大哭12分鐘」心碎影片曝光

娛樂中心／綜合報導

男星劉至翰今年1月才爆出外遇台大嫩妹，和再婚的圈外人Vivian離婚，日前兩人出席友人聚會，他中途到馬路邊講電話，隨後一個年輕嫩妹衝了出來，緊緊抱著他不放，兩人互動親密熱絡，Vivian則是強顏歡笑，到家後蹲在路邊嚎啕大哭，整段影片曝光，讓人看了著實不忍。

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據《鏡週刊》報導，劉至翰和一名長髮嫩妹在路上緊擁，且臉和身體貼得相當近，他雖俏皮跳開，但女方相當主動，之後又牽起他的手走進屋內，感覺頗為曖昧，而他的前妻Vivian不久後也走了出來，站在路邊掩面哭泣，冷靜之後才收起眼淚，招了輛計程車等劉至翰上車一同離去。

▲劉至翰和前妻（圖／翻攝自劉至翰臉書）



計程車先送劉至翰到家，Vivian再自行回到新店住家，她一下車後馬上蹲在路邊嚎啕大哭，長達12分鐘，還邊抽著電子菸，表情相當凝重，哭聲一度引起路人注意，整段影片也全都被拍了下來，讓不少網友對Vivian的癡情和堅強很是心疼。



劉至翰2011年和第一任妻子林子瑄離婚，當時鬧得風風雨雨，之後和圈外人Vivian結婚，2018年9月他在臉書po出罹患青光眼並動手術照片，另一半守候在旁，看得出來夫妻情深，隔3個月，夫妻也一起牽手參加伊正父親的告別式，看不出任何異狀。

▲劉至翰（圖／翻攝自劉至翰臉書）



不過圈內一直盛傳劉至翰婚變，甚至爆出有外遇台大研究所張女，這次被媒體拍到在新店碧潭和一名嫩女一起出現，他進入女方住所3個半小時，之後一起離開香閨。爆出有小三，對此，經紀人回應：「她是車友，一起騎腳踏車的女孩子。」對於藝人私事，經紀人不過問，「真的一概不清楚。」1月時兩人則宣布離婚，劉至翰經紀人當時表示，劉至翰已經跟老婆「已簽字」，是Happy Ending理性分開，很和平，沒有交惡、沒有惡言。