福原愛被問「習慣被罵了嗎？」　遭社會砲轟工作大減…親吐1慘況

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛近日接受日媒專訪，同時宣布再婚懷孕，對象是曾傳出緋聞的橫濱男A先生，兩人已於初夏登記結婚。她與前夫江宏傑於2021年離婚，雙方糾紛讓台灣、日本社會一片譁然，並承受許多惡評，被問到「習慣被罵了嗎」，她也直言回應。

▲福原愛接受日媒專訪，親口回應陷負面風波遭社會砲轟後，現在的心情轉變。（圖／翻攝自微博）

據《女性SEVEN》報導，福原愛過去的離婚爭議，電視與報紙連日報導，結果造成工作量大減，如今再婚勢必再被外界談論，為此感到不安。她坦言想過不用對外面說明，但是為了避免讓身邊的人困擾，決定說出來，「我不管做什麼都會被罵，但既然如此，我想那不如就坦白說出來，至少不會有謊言。」她提到，自己常被說「妳應該已經習慣被罵了吧？」、「妳不會在意吧？」但其實自己根本做不到，一想到又要遭到社會批評，就會感到不安，也擔心家人受到影響。

從小到大，福原愛的一切時常暴露在鏡頭前，私生活常登上新聞版面，如今她不希望自己的事情牽連家人，「我也不是要大家一定要用溫暖的眼光看待我的再婚與懷孕……不過，如果大家願意用溫暖的眼光看待，我還是會很開心。」

懷第三胎的福原愛被問起今後規劃，她笑答：「短期內大概會因為育兒而沒什麼時間。」不過她提到想讀研究所，原本2007年錄取早稻田大學，因為隔年要參加北京奧運而休學，最後更直接退學。她為此一直感到後悔，希望將來攻讀研究所，學習運動管理。專訪最後她坦白說道：「我曾讓很多人造成困擾，也因為受到社會砲轟甚至一段時間不想站在人前……但正是因為這樣的我，才覺得有一些事是我可以說的。如果未來還能有機會，我希望能以福原愛的身份，對乒乓球以及支持我的人們做出回報。」