巨石強森離影帝最近的一次！《重擊人生》展現私密脆弱面　外媒讚：奧斯卡水準

記者蕭采薇／台北報導

習慣看巨石強森（Dwayne Johnson）拯救世界的觀眾要嚇到了！改編自UFC傳奇馬克克爾（Mark Kerr）真實故事的年度鉅作《重擊人生》，讓巨石強森這回徹底打掉重練，卸下無敵濾鏡，詮釋一位深陷藥物成癮與心理壓力的格鬥冠軍，他更坦言若沒有「好閨蜜」艾蜜莉布朗（Emily Blunt）的陪伴，這部電影根本拍不成。

▲巨石強森（中）踏出舒適圈，打破既有形象，將所有情感與人生經驗傾注於本片演出當中。（圖／采昌提供）

長年以「動作巨星」形象深植人心的巨石強森，這次決心踏出舒適圈。他坦承過去長期待在外界期待下，必須扮演鼓舞人心的強者，讓他感到受限且迷惘，「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。」

為了《重擊人生》，他將自己的心與靈魂全部撕開，演繹角色在肉體與尊嚴崩解時的狀態。對於這次放手一搏的演出，他激動表示：「這是我職業生涯最具挑戰，卻也感到最自由的角色，徹底改變了我的人生！」

繼《叢林奇航》後，巨石強森再度與摯友艾蜜莉布朗攜手，但這次沒有歡樂冒險，只有愛得濃烈又心碎的真實糾葛。片中兩人的關係在藥物與暴力陰影下岌岌可危，艾蜜莉布朗透露，這不是一般的電影式戀情，而是充滿衝突的互相依存。

▲巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗（左）的默契與友誼，才能讓他無所畏懼地完成拍攝。（圖／采昌提供）

巨石強森感性地說，正因為兩人私下深厚的信任，才能在鏡頭前毫無保留：「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道能否走到那種境地。因為信任，讓我們能展現脆弱，無所畏懼。」

《重擊人生》描述90年代格鬥界「粉碎機」馬克克爾，在擂台無人能敵，私下卻被「永遠必須最強」的壓力擊垮，最終因藥物過量瀕臨死亡邊緣的重生之路。本片不僅入圍本屆金球獎戲劇類影帝與最佳女配角，更獲《BBC》、《綜藝》等外媒盛讚巨石強森交出「奧斯卡水準」的驚艷表現，電影將於2026年1月23日全台隆重獻映。