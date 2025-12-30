拒絕穿假肉！混血女神「一個月暴肥10公斤」變身大嬸　自嘲：胖得像母牛

記者蕭采薇／台北報導

由《模犯生》金獎團隊打造、泰國年度最瘋狂喜劇《泰殺歌后戰》，將於2026年農曆春節爆笑登場！本片不僅集結《甜心派》NuNew等BL男神互飆演技，最大看點更是擁有德泰血統的女神Jackie，為了飾演「過氣天后」，拒絕穿矽膠道具服，實打實地在一個月內狂吃暴肥10公斤，敬業程度讓全劇組看傻眼。

▲德泰混血女神查奎琳門恩（Jackie）為本片完成先胖後瘦的地獄式變身。（圖／威視提供）

為了精準呈現天后隱退多年的「肉感」，導演堅持不使用特效化妝，要求Jackie真實增重。她在短短一個月內展開「地獄增肥計畫」，每天狂嗑燒烤、麻辣火鍋等高熱量食物，體重硬生生從53公斤飆升至63公斤。

Jackie笑稱增肥比減肥還痛苦，只要體重掉了0.5公斤就想哭，深怕不夠胖！看著身材徹底變形、舊衣服全穿不下，她反而幽默自嘲：「肚子跟屁股都變超大，大到像頭母牛，整個人變成極致的沙漏型身材，照鏡子還覺得挺可愛的。」拍完胖版戲份後，劇組甚至停工一個月讓她瘦回女神，完成這項先胖後瘦的極限挑戰。

▲《泰殺歌后戰》人氣泰星 NuNew、PingPong 與網紅 Ninew組成「咧魔天團」，耍賤搞笑火力全開。（圖／威視提供）

《泰殺歌后戰》描述昔日天后布萊芬（Jackie 飾）遭男友詐騙破產，為了重回巔峰，不得不聯手Z世代偶像團體。卡司陣容堪稱「顏值天花板」，找來憑BL劇《甜心派》紅遍亞洲的NuNew、哈里特布阿約伊（Keng）以及搞笑擔當PingPong組成超人氣「咧魔天團」。

▲《娘娘腔日記》導演睽違五年爆笑力作，春節戲院紓壓首選。（圖／威視提供）

原本以為是夢幻聯動，卻演變成搶C位、搶流量的世代大戰。預告片中荒謬又華麗的舞台對決，讓網友看完紛紛驚呼：「根本是泰國版《歌喉讚》！」、「沒想到台灣能看到NuNew的新片！」電影將於2026年2月13日（農曆春節）全台上映。

▲《泰殺歌后戰》上演泰國娛樂圈大亂鬥。（圖／威視提供）