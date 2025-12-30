患罕見病肌肉流失！《黑白大廚》鐵手臂揭艱苦：太喜歡料理才撐住

記者張筱涵／綜合報導

話題韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》捧紅多位實力派廚師，其中「黑湯匙」主廚鐵手臂（朴柱成）更因料理實力獲得評審安成宰高度肯定。不過他在節目中曾坦承，自己其實長期飽受難治性罕見疾病所苦，右手部分肌肉會逐漸流失，甚至一度讓他萌生「是不是該放棄做菜」的念頭，但最終仍靠著對料理的熱愛撐了下來。

▲鐵手臂右手罹患罕見疾病。



鐵手臂曾在節目裡透露，因右手無法像一般人一樣穩定施力，必須透過大量練習，利用肩膀的反動來固定手部，再進行料理動作。他坦言，剛得知病情時非常沮喪，「一開始因為（罕見病）覺得自己是不是該放棄做菜。」然而他也強調：「可我真的太喜歡料理了。」一句話讓不少觀眾看了直呼鼻酸，也為他的努力感到佩服。

除了分享病情與堅持，鐵手臂近日也透過《黑白 After Service：暗黑料理師》談到自己開始做「蕎麥料理」的原因。他回憶童年時家裡經濟困難，母親曾在市場推車販售蕎麥凍、橡實凍，他們常吃的是賣剩下的蕎麥粉凍或煎餅，雖然那時候很想吃肉，卻也因此留下深刻記憶，長大後開始思考，是否能用料理把那段人生經驗重新詮釋，也成了投入蕎麥料理的起點。

值得一提的是，鐵手臂去年才開業，卻已入選《米其林指南 2025》，可說是相當驚人的成績。他透露自己接到米其林通知電話時一度以為是詐騙，還回覆「那種事我不做」，直到對方用Email正式寄出資料才相信是真的，他也提到自己過去曾在《黑白料理師》第一季「白湯匙」主廚蔣皓埈門下學習約7年，師父得知後不僅替他開心，甚至直誇「你比我更厲害」。

不過在《黑白大廚2》第二回合的1對1黑白對決中，鐵手臂遺憾落敗、止步比賽。節目外他也坦言，一度因對決料理與「大蔥」有了心結，「有一陣子連看都不看大蔥。」直到近期在影片中再次端出以大蔥為主角的釜飯料理，還自嘲取名「早知道就做這個」，並透露比賽結束後想到這道菜，「那天回家突然想到就做來吃，結果太好吃了，想到『早知道就做這個』甚至整晚都沒睡。」

儘管在比賽中止步，鐵手臂對崔強錄仍展現高度敬意，坦言自己選對方當對手並非覺得「好對付」，而是想真正「刀對刀」過招。他甚至直言，雖然自己輸了，但看到對方晉級反而很開心，「因為我本來就很喜歡他。」

從罕見病的挫折，到靠努力找回料理的可能性，鐵手臂用自己的故事證明：就算身體不完美，仍能靠熱愛與堅持做出最真誠的料理，也因此讓他在節目播出後收穫大批觀眾支持。