快訊／曹西平乾兒子首發聲！求曹家血親：四哥後事全權交給我處理

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日驚傳猝逝家中，新北市消防局三重分隊深夜10時許接獲曹西平乾兒子報案，抵達位於三重的住處時，發現已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。乾兒子30日透過粉專發聲，向曹家人喊話！

曹西平昨夜被34歲的乾兒子吳男發現倒臥在三重區河邊北街住宅房間內，已經沒有呼吸心跳，經警方到場檢視，確認已明顯死亡，初判無外力介入；警方後續聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理，後續將遺體送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清死因。

Jeremy悲慟表示，目前思緒極其混亂，但他當務之急是尋求與四哥有血緣關係的人，懇請家屬能將後事全權交由他處理。他坦言，由於兩人並無法律認定的父子關係，導致警方與相關業者目前無法讓他處理四哥的後事。眼見自己最親的人卻在程序上受阻，讓他備感無助，心碎發問：「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」。

對於後續的法律程序，Jeremy透露，曹西平走得安詳，「是睡著走的，無病無痛」，因此他不希望遺體再接受檢察官相驗。他悲憤直言，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥？才能好好幫四哥處理好人生的大事。」他希望能盡最後一份心力保護曹西平的尊嚴。









【Jeremy全文】

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

請你們把四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我