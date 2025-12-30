曹西平乾兒子能辦後事了！「協調人是知名女星」 死因曝：睡著走的

記者潘慧中、翁子涵／綜合報導

曹西平有三個哥哥、一個弟弟，他29日深夜在家中離世後，其中一位哥哥表示不願出面處理，乾兒子只能著急發文：「目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。求你們將四哥的後事全權交予我處理。」貼文經過發酵後，曾是曹西平三哥妻子的龍千玉表示，乾兒子現在已經有權利協助處理後事了。

▲曹西平29日深夜猝逝。（圖／翻攝自Facebook／曹西平）



龍千玉稍早向《ETtoday星光雲》表示，「目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心」，讓曹西平得以一路好走。

▲ 龍千玉是曹西平三哥的前妻。（圖／資料照，豪記唱片提供）



事實上，Jeremy稍早悲痛表示，雖然有很多話想說，但目前還無法整理好思緒，只希望能辦好曹西平的後事，「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息，我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛。」幸好在龍千玉的居中協調下，Jeremy已有權處理此事。

曹西平生前曾在《11點熱吵店》有感而發地說，之所以邀請乾兒子 Jeremy與其女友搬來同住，背後藏著對獨居意外的深刻恐懼，「我很多朋友就是這樣，一個人在家裡突然就走了，我很怕。」

▲▼曹西平已向Jeremy交代好後事。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



為了換取「每天起床都有看到人」的溫暖，即便要包辦洗衣服、倒垃圾等所有家事，曹西平也甘之如飴。他當時也在節目中表示，早已向 Jeremy交代好後事，「有一天我走的時候，所有東西你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰，我很謝謝你們兩位陪我度過我人生最後的一里路。」