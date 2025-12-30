曹西平乾兒子是誰？同住多年「天天準備便當」：比親生兄弟更像家人

記者潘慧中／綜合報導

曹西平29日深夜在家中離世，同住的乾兒子Jeremy下班返家原本想打聲招呼，未料一開房門就迎來天人永隔的殘酷事實，消息震撼演藝圈。事實上，他與Jeremy的緣分始於已故助理阿凱。阿凱離世前曾託付Jeremy照顧曹西平，而Jeremy也信守承諾，讓曹西平曾感動地說：「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人。」

▲Jeremy是曹西平的乾兒子。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

曹西平2011年隻身在泰國定居，突然發生全身無力、在地上爬行求救的驚魂經歷後，讓他深刻體會到孤獨死的恐懼。賣掉泰國房產回台後，Jeremy便帶著女友和他住在一起，讓他相當感動：「謝謝這些八年級孩子願意跟老頭住，讓我死了都有人知道。」

▲曹西平近年和乾兒子及其女友住在一起。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



在同居過程中，曹西平還會親自為乾兒子準備愛心便當，他常在深夜或清晨準備色香味俱全的菜餚，並在社群上分享，「我天天做便當不是因為我愛做，而是我要證明自己還很有用，我不是一個只會領死薪水、等著被照顧的老頭子。」

▲曹西平幾乎每天都會幫乾兒子準備便當。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）



曹西平曾因父親的醫藥費與遺產問題與四位親兄弟鬧翻，這是他一生最大的隱痛。沒想到，這份親情的缺憾最終在Jeremy的父親身上得到了補償。

據悉，Jeremy的家人皆將曹西平視為家中一分子，每逢過年聚餐從不缺席。曹西平曾感嘆，看著Jeremy對自己盡孝、以及與對方父親的友善相處中，他看見了自己當年照顧老父的影子，讓他深刻體會到一種遲來的家庭圓滿。