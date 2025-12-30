曹西平生前私下暖舉曝光！丁寧低潮「他開口鼓勵成救命繩」哽咽了

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人曹西平29日深夜辭世，享壽66歲，消息傳出後震撼演藝圈，不少圈內好友與後輩紛紛在30日透過社群發聲悼念，回憶他直率真性情的一面，也為這位曾帶給觀眾無數歡笑的前輩送上最後祝福。其中，演員丁寧也在臉書發文寫下「四哥….一路好走。好走。」

▲曹西平傳出離世的消息。（圖／翻攝自臉書）

丁寧稍早在社群網站上發文悼念曹西平，感性寫下「四哥….一路好走。好走。盼能去告別式送你最後一程。你嘴快直爽，但總是鼓勵那時不知道自己該怎麼做的我。」，她回憶對方總是鼓勵她「丁寧，妳很好，不要看扁自己。」

▲丁寧悼念曹西平。（圖／翻攝自臉書）

聽到當時曹西平的鼓勵，丁寧表示「這話是我那時的救命繩，在我當時那麼否認批判瞧不起自己的時期。」坦言對方的短短一句話成了她持續努力的動力，最後她說道「希望你的大體能被好好照顧的帥帥美美的，希望我們能好好送你走最後一段路。你是好人，很好的人。曹西平，四哥。」

▲丁寧悼念曹西平。（圖／記者黃克翔攝）

而丁寧也透過經紀人回應自己與曹西平的友誼，坦言在剛進入演藝圈時，每次只要錄影見到面，對方都會常常開口鼓勵，直言「他對別人講話都挺直接直爽，甚至有點機車，但他都會很鼓勵我，丁寧妳看起來很好，妳不用擔心自己，很好可以的，他總是對我很照顧。」

▲丁寧悼念曹西平。（圖／翻攝自臉書）

雖然丁寧與曹西平私底下沒有太多交流，總是透過社群網站互動，但每次只要對方發文她一定都會回覆，甚至前幾天的地震雙方都有互相關心，講到激動之處忍不住哽咽，坦言「看到消息以為是假新聞，確定是真的之後很難過，但人生就是這樣子，希望他的大體被打扮的帥帥的美美的，我等待要去參加他的告別式，送他最後一程」。