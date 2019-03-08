Jasper原來是隔代遺傳！「應采兒媽媽照片」曝光　一看臉秒懂

記者李玟儀／綜合報導

星二代Jasper因為和爸爸陳小春一起錄製《爸爸去哪兒》成為粉絲的新寵，不過新一季的節目至今播出仍卡關，因此他暫時消失在螢光幕上，粉絲只能透過社群平台的照片一解相思。

▲網友發現Jasper和外婆臉型一樣，根本隔代遺傳。（圖／翻攝自應爸微博）

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應采兒父親在「38婦女節」前夕分享Jasper近照給喜歡孫子的姐姐粉、媽媽粉，Jasper和外婆在紙板做的坦克車中玩得不亦樂乎，雖然好一陣子沒見，但Jasper的長相變化不大，一樣是帶著燦爛笑臉的可愛軟萌模樣，坦克車下方還露出小腳丫。

不過網友最訝異的部分在於原來Jasper是隔代遺傳！他和外婆靠在一起一比對，臉型幾乎如出一轍，一樣是長型臉，粉絲驚訝：「突然發現臉隔代遺傳了！」看來Jasper不只是「翻版陳小春」，其實身上也有外婆的影子。

▲Jasper想要哥哥或姊姊。（圖／翻攝自應爸微博）

另外，之前一直被瘋傳懷二胎的應采兒這次雖然沒在照片中出現，但粉絲還是關心何時會有「好消息」，不過她之前受訪時直接否認懷孕傳聞，「有的話我們就會說，但沒有阿！」也透露其實Jasper想要的是哥哥、姊姊，反倒沒有要求弟弟或妹妹，雖然夫妻倆想要再生一個，但一切還是隨緣。