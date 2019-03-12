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吳宗憲1句話刺傷鐵粉！「小燈泡事件」決裂3年　首揭家人心痛內幕

記者李玟儀／綜合報導

吳宗憲貴為天王但在社群網站上沒有架子，經常在臉書和粉絲互動，更會默默記住幾位經常互動的粉絲。他印象中有位網友經常在臉書「搶頭香」，久而久之留下深刻印象，只是沒想到3年前因為評論小燈泡事件，意外戳痛鐵粉的傷心事，對方從此脫粉。

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為提議家人連坐處罰，引起鐵粉誤會脫粉。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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「小燈泡事件」發生在2016年3月，兇嫌王景玉手段殘忍引起全民憤怒，卻因為患有思覺失調症逃過死刑，當時吳宗憲暴怒在臉書上發文，認為如果家裡有人是這樣的精神狀態，家人應該要通報，否則直系血親要連坐處罰，就是因為這個提議，觸動鐵粉的情緒。

吳宗憲在節目《小明星大跟班》中透露，當時鐵粉私訊他：「憲哥，我愛你這麼多年，你知道嗎我家裡就有，我們為了要上班還要照顧他，不知道費了多少心血，你還要我們連坐。」粉絲傷心之餘進而退讚脫粉。

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為提議家人連坐處罰，引起鐵粉誤會脫粉。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

不過吳宗憲解釋其實原意不是要懲罰家人，而是家人既然知道這種情況，應該要通報有關單位提早預防，「因為我們是擔憂他去傷害到別人，如果讓我們有防範機會的話，自然就會好一點。」目的並不在處罰，因為誤會而失去一位死忠的粉絲，如今快要3年了，他遺憾地說：「利用這個機會跟他講，憲哥不是一個壞人。」

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼吳宗憲透露家裡也有類似病狀的人，更能體會病患家屬的心情。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲▼「小燈泡事件」吳宗憲因為發聲意外引起鐵粉誤會。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

吳宗憲也向對方喊話：「我今天要告訴你一件事，我家裡也有這樣的人。」Sandy在一旁默默點頭，他以同為病患家屬的立場告訴粉絲：「他沒有傷害性，所以沒有關係，有傷害性，一定要通報，有這樣的病並不可恥。」希望這番話能解開那位粉絲3年來的心結。

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吳宗憲, Sandy, 小燈泡, 小燈泡事件, 王景玉

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