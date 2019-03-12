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混血遭霸凌！師拿膠帶捆嘴「妳媽來台灣搶男人」　女星失語自閉7年

娛樂中心／綜合報導

34歲女星張東晴有「小Angelababy」稱號，在《金家好媳婦》飾演張海倫打開知名度，2018年因為和大馬前首相之子納茲夫丁約會遭網友辱罵，勾起童年被霸凌的痛苦回憶。

▲▼張東晴。（圖／翻攝自張東晴臉書）

▲張東晴。（圖／翻攝自張東晴臉書）

據《蘋果日報》報導，張東晴是台越混血，這樣的身分讓她從幼稚園處於遭霸凌的處境，桌子曾被同學刻上「妳傭人撿垃圾」，就連老師也曾對她說：「妳媽媽是來台灣，跟我們台灣女人搶男人的。」更過分的是，老師還拿膠帶封她的嘴一圈，導致她心靈受創，失語自閉長達7年，直到國二才漸漸好起來。

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張東晴過去熱吻生技公司CEO的新聞曝光後，引起馬來西亞各大媒體和論壇熱烈討論，不少網友稱「納茲夫丁失戀了」，也稱張東晴對前後兩位追求者的方式大同小異，手腕也相當厲害，當時她曾澄清和納茲夫丁是透過友人介紹認識，牽手是因為氣氛感染，只牽了1分鐘就放開，也強調絕對沒有接吻，男方雖然1年前就展開追求，但礙於她當時有男友，兩人並無下文，最近她恢復單身才又加強追求攻勢，目前只是曖昧期，沒有交往也沒有過夜。

▲張東晴和大馬前首相兒曾傳出緋聞。（圖／翻攝自nazifnajib.com）

談及目前感情狀態，張東晴說現在沒有追求者，間接斬斷了前兩段緋聞，其中和納茲夫丁的關係，她坦言見光死，雙方已經沒聯絡，不過先前有傳訊息祝福對方生日快樂。

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張東晴, 金家好媳婦, 炮仔聲, 納茲夫丁, 吳亞璟, 炮仔聲

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